



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

Au Royaume-Uni, la rencontre sera diffusée sur les antennes de la BBC (BBC One et BBC Scotland), accessibles avec une antenne numérique standard. En Haïti, Télé Haïti et Canal+ Haïti détiennent les droits de diffusion et proposeront la rencontre en direct à la télévision et sur leurs plateformes de streaming respectives.

Quel est le prochain match de l'Écosse pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera Haïti à l’Écosse, se tiendra au célèbre Gillette Stadium. Il s’agit du premier match de la Tartan Army dans la compétition, et cette rencontre entre deux nations de premier plan sera largement diffusée, aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes payantes.

Détails Informations Adversaire Haïti Date Samedi 13 juin 2026 Heure du coup d’envoi 21 h 00 (heure locale) / 2 h 00 (BST, 14 juin) Stade Gillette Stadium (Stade de Boston) Ville Foxborough, Massachusetts, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Écosse ?

Pour ne manquer aucune action de l’Écosse, les supporters peuvent se connecter à la BBC et à STV afin de profiter d’une couverture en direct.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder l’Écosse à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe nationale écossaise, vous devrez en quelque sorte vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match de l’Écosse en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM pour voyageurs conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter des matchs en direct en 4K ou en HD, sans latence.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un volume de données adapté. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, un forfait 10 Go ou 20 Go est vivement conseillé. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez et suivez la rencontre en direct : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter du match sur une connexion mobile dédiée et haut débit.



