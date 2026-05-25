Où regarder les matchs de l'Arabie saoudite lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Prochain match, horaire, chaînes TV et streams en direct





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour le streaming sportif.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Arabie saoudite, la rencontre sera diffusée par beIN SPORTS, détenteur exclusif des droits du tournoi pour la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). L’opérateur assurera une couverture intégrale sur ses chaînes beIN SPORTS MAX et proposera également une diffusion en direct via son application beIN CONNECT. En Uruguay, les supporters pourront regarder la rencontre en direct et en clair sur la chaîne publique nationale Canal 5 ou la suivre en streaming via la plateforme numérique publique Antel TV. Une couverture intégrale des 104 matchs du tournoi est également proposée dans le pays par DirecTV Sports (DSports) et son application de streaming DGO.

Reste à savoir quelle sera la prochaine rencontre de l’Arabie saoudite dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Le match d’ouverture du premier tour de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui verra l’Arabie saoudite affronter l’Uruguay, se tiendra au renommé Miami Stadium. Cette rencontre très attendue des « Faucons verts » face à un géant historique sud-américain sera diffusée en clair sur plusieurs chaînes gratuites ainsi que sur des plateformes payantes.

Détails Informations Adversaire Uruguay Date Lundi 15 juin 2026 Heure du coup d’envoi 18 h 00 (heure locale) / 23 h 00 (BST) Stade Stade Hard Rock Ville Miami Gardens, Floride, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Arabie saoudite ?

Pour suivre la campagne des Green Falcons, les supporters peuvent se connecter à beIN Sports.

Pour regarder gratuitement les matchs de l’équipe d’Arabie saoudite, utilisez un VPN fiable afin de vous connecter à un pays diffusant les rencontres sans abonnement payant.

Pour soutenir l’équipe nationale d’Arabie saoudite, vous devrez virtuellement vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match de l’Arabie saoudite !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD, sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en 4K ou HD, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez et suivez la rencontre en direct : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter du match sur une connexion mobile dédiée et haut débit.



