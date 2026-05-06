Où regarder les matchs de l'Afrique du Sud lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Guide des chaînes TV, streams gratuits, VPN et eSIM

Diffuseurs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 à l’échelle mondiale
🌍 Pays/Région
📺 Diffuseur
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albanie
TV Klan
🇩🇿 Algérie
ENTV
🇦🇩 Andorre
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Argentine
Telefe | TV Pública
🇦🇺 Australie
SBS
🇦🇹 Autriche
ORF | ServusTV
🇦🇿 Azerbaïdjan
Azərbaycan – ITV
🇧🇪 Belgique
VRT | RTBF
🇧🇴 Bolivie
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine
Arena Sport
🇧🇷 Brésil
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgarie
BNT
🇰🇭 Cambodge
Hang Meas
🇨🇦 Canada
Bell Media
Chili (Chilevisión)
Chilevisión
🇨🇳 Chine
CMG
🇨🇴 Colombie
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Costa Rica
Teletica | Tigo Sports
🇭🇷 Croatie
HRT
🇨🇾 Chypre
Sigma TV
🇨🇿 République tchèque
ČT | TV Nova
🇩🇰 Danemark
DR | TV2
🇪🇨 Équateur
Teleamazonas
🇸🇻 El Salvador
TCS | Tigo Sports
🇪🇪 Estonie
TV3
Fidji : FBC
FBC
🇫🇮 Finlande
Yle | MTV3
🇫🇷 France
M6 | beIN Sports
🇩🇪 Allemagne
ARD, ZDF, Magenta Sport
🇬🇷 Grèce
ERT
🇬🇹 Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
🇭🇳 Honduras
Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hong Kong
PCCW
🇭🇺 Hongrie
MTVA
🇮🇸 Islande
RÚV
🇮🇩 Indonésie
TVRI | RRI
🇮🇷 Iran
IRIB TV3
🇮🇪 Irlande
RTÉ
🇮🇱 Israël
KAN | Charlton
🇮🇹 Italie
RAI | DAZN
🇯🇵 Japon
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
🇰🇿 Kazakhstan
QAZTRK
🇽🇰 Kosovo
RTK | TV Vala | Arena Sport
🇰🇬 Kirghizistan
KTRK
🇱🇻 Lettonie
TV3 Lettonie
🇱🇮 Liechtenstein
SRG SSR
Lituanie
TV3 Lituanie
Luxembourg
VRT | RTBF
🇲🇴 Macao
TDM
Maldives 🇲🇻
Medianet
Malte 🇲🇹
PBS
🇲🇺 Maurice
MBC
Mexique 🇲🇽
Mexique : TelevisaUnivision | TV Azteca
🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord
beIN Sports
🇲🇳 Mongolie
EduTV | Télévision nationale | Suld TV | MNB | mobihome VOO
🇲🇪 Monténégro
Arena Sport | RTCG
🇳🇵 Népal
Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 Pays-Bas
NOS
🇳🇿 Nouvelle-Zélande
TVNZ
🇳🇮 Nicaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
🇲🇰 Macédoine du Nord
Arena Sport
🇳🇴 Norvège
NRK | TV2
🇵🇦 Panama
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
🇵🇾 Paraguay
Trece | GEN TV | Tigo Sports
🇵🇪 Pérou
América Televisión
🇵🇭 Philippines
Aleph Group
Pologne 🇵🇱
TVP
🇵🇹 Portugal
Sport TV | LiveModeTV
🇷🇴 Roumanie
Antena
🇷🇺 Russie – Match TV
Match TV
Saint-Marin
RAI | DAZN
🇷🇸 Serbie
RTS | Arena Sport
Singapour
Mediacorp
🇸🇰 Slovaquie
STVR | TV JOJ
🇸🇮 Slovénie
Arena Sport
🇿🇦 Afrique du Sud
SABC | SportyTV
🌏 Amérique du Sud
DSports | Disney+
🇰🇷 Corée du Sud
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
🇪🇸 Espagne
RTVE | Mediapro | DAZN
🌍 Afrique subsaharienne
New World TV | SuperSport
🇸🇪 Suède
SVT | TV4
🇨🇭 Suisse
SRG SSR
🇹🇼 Taïwan
ELTA | EBC | TTV
🇹🇯 Tadjikistan
Varzish TV | TV Football
🇹🇱 Timor-Leste
ETO
🇹🇷 Turquie
TRT
Turkménistan
Sport au Turkménistan
Ukraine 🇺🇦
MEGOGO
🇬🇧 Royaume-Uni
BBC | ITV
🇺🇸 États-Unis
Fox Sports (anglais) | Telemundo (espagnol)
🇺🇾 Uruguay
Canal 5 | Antel TV
🇺🇿 Ouzbékistan
Zo’r TV
🇻🇪 Venezuela
Televen
🇻🇳 Vietnam
VTV
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Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Afrique du Sud ?
Pour suivre pas à pas la campagne sud-africaine, les supporters peuvent se connecter à SABC et SuperSport.
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- Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV)
- Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays
- Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur.
- Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match de l’Afrique du Sud !
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- Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire.
- Activez et suivez la rencontre : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter du match sur une connexion mobile dédiée et haut débit.