Où regarder les matchs de l'Afrique du Sud lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Chaînes de télévision et diffusions en direct en ligne





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays de diffusion d'origine, vous pouvez contourner les restrictions géographiques à l'aide d'un réseau privé virtuel (VPN), tel qu'ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre de navigation privée pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Afrique du Sud, la SABC(South African Broadcasting Corporation) assure la diffusion publique. Le match sera retransmis en direct et en clair sur SABC 1 ou SABC 3, ainsi que sur la chaîne SABC Sport et la plateforme de streaming SABC Plus. Pour une couverture premium complète, SuperSport diffusera également la rencontre en direct sur ses chaînes football de DStv, avec un service de streaming accessible via l’application DStv Stream. Au Mexique, la rencontre sera proposée en clair sur TV Azteca (Azteca 7) et Televisa (Canal 5 et Las Estrellas), chaînes reçues avec une antenne numérique standard, ainsi que, pour les abonnés, sur la plateforme premium ViX.

Quel est le prochain match de l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui verra le Mexique affronter l’Afrique du Sud, se tiendra dans l’emblématique stade Azteca. Il s’agit du premier match très attendu des Bafana Bafana et de l’inauguration officielle de la compétition ; il sera donc diffusé sur de nombreuses chaînes en clair ainsi que sur des canaux payants.

Détails Informations Adversaire Mexique Date Jeudi 11 juin 2026 Heure du coup d’envoi 19 h 00 (heure locale) / 20 h 00 (BST) Stade Stade Azteca (Stade de Mexico) Ville Mexique

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Afrique du Sud ?

Pour suivre la campagne des Bafana Bafana, les supporters peuvent se connecter à SABC et SuperSport.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre l’Afrique du Sud lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe nationale sud-africaine, vous devrez en quelque sorte vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match de l’Afrique du Sud en direct !

La solution des voyageurs : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou HD sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un forfait de données. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, un forfait de 10 Go ou 20 Go est vivement conseillé. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



