Premier League - Premier League Elland Road

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Diffusion Leeds United - Brighton & Hove Albion : chaîne TV et streaming live

Ci-dessous, découvrez les informations essentielles sur la chaîne TV et les flux vidéo pour suivre Leeds United - Brighton & Hove Albion. Aux Pays-Bas, la rencontre est diffusée sur Viaplay, détenteur des droits de la Premier League. Abonnez-vous via le lien ci-dessous.

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Actualités des équipes et compositions

Leeds United doit faire face à plusieurs absences pour cette rencontre. Ilija Gruev, Gudmundur Gudmundsson, Nicolas Okafor, Pascal Struijk et Jayden Bogle sont tous blessés et donc forfait. Aucun joueur n’est suspendu. Darlow devrait garder les cages, derrière une défense composée de Bijol, Rodon et Bornauw. Aaronson, Longstaff, Justin et Tanaka animeront le milieu de terrain, avec Stach en soutien. Daniel James et Dominic Calvert-Lewin seront chargés de l’attaque.

Chez Brighton, Kaoru Mitoma, Diego Gomez, Mats Wieffer, Adam Webster et Christos Tzimas sont à l’infirmerie. Aucun joueur n’est suspendu. Le onze de départ des Seagulls devrait aligner Verbruggen dans les buts, une défense composée de Van Hecke, De Cuyper, Dunk et Veltman, un milieu formé par Gross, Hinshelwood et Baleba, ainsi qu’une attaque menée par Minteh, Kadioglu et Welbeck. D’autres mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Au cours de ses cinq dernières sorties, Leeds United a signé deux victoires, deux nuls et subi une seule défaite. Le dernier match en date s’est soldé par un nul 1-1 sur la pelouse de Tottenham Hotspur, Calvert-Lewin inscrivant l’égalisation sur penalty après intervention du VAR. Auparavant, les Peacocks avaient battu Burnley 3-1 à domicile, puis écarté Wolverhampton 3-0 début avril. Soit dix buts marqués et cinq encaissés au cours de cette série.

De leur côté, les Seagulls de Brighton ont connu une dynamique irrégulière mais globalement favorable : trois succès, un revers et une division des points sur leurs cinq dernières sorties. Ils ont conclu cette série par une convaincante victoire 3-0 face à Wolverhampton, après avoir dominé Chelsea 3-0 mi-avril et s’être imposés 2-0 à Burnley. La seule défaite a été un 3-1 concédé à Newcastle United. Les Seagulls ont inscrit neuf buts et en ont concédé six au cours de cette série.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux clubs, disputée en novembre 2025 sur la pelouse de Brighton, s’est soldée par une nette victoire 3-0 des Seagulls. Sur les cinq dernières confrontations, les Seagulls ont gagné deux fois, les deux formations ont partagé les points à deux reprises et Leeds ne s’est jamais imposé. La seule victoire à domicile des Peacocks dans cette série n’est pas mentionnée dans les données disponibles ; toutefois, les deux clubs s’étaient séparés sur un score de 2-2 à Elland Road en mars 2023. Brighton possède donc clairement l’avantage dans cette série.

Classement

En Premier League, Leeds United pointe à la quatorzième place, tandis que Brighton & Hove Albion occupe la septième position. Les Seagulls réalisent donc une saison solide et maintiennent des ambitions européennes, tandis que Leeds conclut l’exercice dans le ventre mou du classement, confirmant son statut de promu bien installé.