Où regarder le Sénégal aujourd’hui lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ? Prochain match, horaire, chaînes TV et streams en direct





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse la rencontre.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour le streaming sportif.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privé » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

Au Sénégal, la rencontre sera diffusée par la RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise). En tant que chaîne publique nationale, la RTS assure une diffusion en clair sur l’ensemble du territoire, proposant le match en direct sur ses principales fréquences hertziennes et offrant une couverture locale à des millions de supporters. En France, les droits de diffusion sont partagés entre M6 et beIN SPORTS. La diffusion en clair est assurée par M6, qui propose également un streaming live sur sa plateforme M6+ (ex-6play). Pour l’offre payante, beIN SPORTS retransmet la rencontre en intégralité sur son application beIN SPORTS CONNECT ou via myCANAL.

Quel sera le prochain match du Sénégal dans la Coupe du monde de football 2026 ?

Le match d’ouverture du groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera la France au Sénégal, se tiendra au New York New Jersey Stadium. Très attendue, cette rencontre entre les Lions de la Teranga et l’une des grandes nations du football sera diffusée sur de nombreuses chaînes gratuites et payantes.

Détails Informations Adversaire France Date Mardi 16 juin 2026 Heure du coup d’envoi 15 h 00 (heure locale) / 20 h 00 (BST) Stade Stade New York – New Jersey (MetLife Stadium) Ville East Rutherford, New Jersey, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football au Sénégal ?

Pour suivre la campagne des Lions de la Teranga, les supporters peuvent se connecter à la chaîne RTS.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder le Sénégal à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir les Lions de la Teranga, suivez ces étapes :

Choisissez un VPN à haut débit : parmi les meilleures options pour 2026, on trouve ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match des Lions de la Teranga !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou HD, sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en 4K ou HD, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez et suivez la rencontre en direct : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter du match sur une connexion mobile dédiée et haut débit.



