Où regarder le Sénégal aujourd’hui lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ? Chaînes TV et streams en direct





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour le streaming sportif.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

Au Sénégal, la rencontre sera diffusée sur RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise). En tant que chaîne publique nationale, RTS assure une diffusion en clair sur l’ensemble du territoire, proposant la rencontre en direct sur ses principales fréquences hertziennes et offrant une couverture locale à des millions de supporters. En France, les droits de diffusion sont partagés entre M6 et beIN SPORTS. La diffusion en clair est assurée par M6, qui propose également le match en direct sur sa plateforme numérique M6+ (ex-6play). Pour l’offre payante, beIN SPORTS diffuse la rencontre en intégralité, accessible aux abonnés via l’application beIN SPORTS CONNECT ou la plateforme myCANAL.

Quel sera le prochain match du Sénégal dans la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture du groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera la France au Sénégal, se tiendra au New York New Jersey Stadium. Très attendue, cette rencontre entre les Lions de la Teranga et l’une des grandes puissances mondiales sera diffusée sur de nombreuses chaînes gratuites et payantes.

Détails Informations Adversaire France Date Mardi 16 juin 2026 Heure du coup d’envoi 15 h 00 (heure locale) / 20 h 00 (BST) Stade Stade New York – New Jersey (Stade MetLife) Ville East Rutherford, New Jersey, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football au Sénégal ?

Pour ne rien manquer de la campagne sénégalaise, les supporters peuvent se connecter à RTS.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder le Sénégal à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir les Lions de la Teranga, vous devrez en quelque sorte vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Suivez ces étapes :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match des Lions de la Teranga !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD, sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez votre pays de destination (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) puis sélectionnez un volume de données. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



