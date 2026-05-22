



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité à débloquer les flux sportifs en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

Au Paraguay, la rencontre sera diffusée en clair sur les chaînes hertziennes Trece et GEN TV, tandis qu’une couverture premium complète est proposée sur Tigo Sports. Aux États-Unis, FOX Sports détient les droits de diffusion officiels en anglais. Le match sera retransmis en direct sur FOX, ainsi que sur l’applicationFOX Sports et la plateforme de streaming Tubi.

Quel est le prochain match du Paraguay pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera les États-Unis au Paraguay, se tiendra au mythique SoFi Stadium. Ce premier rendez-vous de la « Albirroja » face à une nation hôte également très compétitive sera largement diffusé, aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire États-Unis Date Vendredi 12 juin 2026 Heure du coup d’envoi 18 h 00 (heure locale) / 2 h 00 (BST, 13 juin) Stade SoFi Stadium (Stade Los Angeles) Ville Inglewood, Californie, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football au Paraguay ?

Pour ne manquer aucune action de la sélection paraguayenne, les supporters peuvent se connecter aux chaînes Trece, GEN TV et Tigo Sports, qui diffuseront l’intégralité de la compétition.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder le Paraguay à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe nationale du Paraguay, vous devrez en quelque sorte vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site web ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match du Paraguay en direct !

La solution des voyageurs : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD, sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en 4K ou HD, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez et suivez la rencontre en direct : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter du match grâce à une connexion mobile dédiée et haut débit.



