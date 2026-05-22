



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privé » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

Au Paraguay, la rencontre sera diffusée en clair sur les chaînes hertziennes Trece et GEN TV, tandis qu’une couverture premium complète est proposée sur Tigo Sports. Aux États-Unis, FOX Sports détient les droits de diffusion officiels en anglais. Le match sera retransmis en direct sur FOX, ainsi que sur l’applicationFOX Sports et la plateforme de streaming Tubi.

Quel est le prochain match du Paraguay pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera les États-Unis au Paraguay, se tiendra au mythique SoFi Stadium. Ce premier rendez-vous de la « Albirroja » face à une nation hôte également très compétitive sera largement diffusé, aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire États-Unis Date Vendredi 12 juin 2026 Heure du coup d’envoi 18 h 00 (heure locale) / 2 h 00 (BST, 13 juin) Stade SoFi Stadium (Stade de Los Angeles) Ville Inglewood, Californie, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football au Paraguay ?

Pour ne rien manquer de l’aventure paraguayenne, les fans peuvent se connecter aux diffusions en direct proposées par Trece, GEN TV et Tigo Sports.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder le Paraguay lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe nationale du Paraguay, vous devrez virtuellement vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match du Paraguay en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un volume de données adapté. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, un forfait 10 Go ou 20 Go est vivement conseillé. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez et suivez les matchs en streaming : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter de la rencontre grâce à une connexion mobile dédiée et haut débit.



