Où regarder le Panama lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Prochain match, horaire, chaînes TV et streams en direct





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

Au Panama, les droits sont partagés entre Medcom et TVN Media. Les supporters pourront donc suivre la rencontre en direct et en clair sur RPC TV (Canal 4) et TVN Canal 2, ou la regarder en streaming via les applications Medcom GO et TVN Pass. Une offre câble premium est également proposée sur Tigo Sports. Au Ghana, la rencontre sera proposée en direct et en clair sur les chaînes de télévision nationales, conformément aux accords de diffusion négociés par l’État. SuperSport assure par ailleurs une couverture intégrale sur la télévision payante dans tous les bouquets DStv, avec un streaming live accessible via l’application DStv Stream.

Quel est le prochain match du Panama lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui verra le Panama affronter le Ghana, se tiendra au célèbre stade de Toronto. Cette rencontre inaugurale des Canaleros face à une nation africaine confirmée sera diffusée sur les chaînes gratuites et les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Ghana Date Mercredi 17 juin 2026 Heure du coup d’envoi 19 h 00 (heure locale) / 00 h 00 (BST, 18 juin) Stade Stade de Toronto (BMO Field) Ville Toronto, Ontario, Canada

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football au Panama ?

Pour suivre l’intégralité de la campagne panaméenne, les supporters peuvent se connecter à TVN Media (TVN Canal 2) ainsi qu’à Medcom (RPC TV / Telemetro).

Pour profiter de chaque match du Panama, les supporters peuvent aussi utiliser un VPN fiable afin d’accéder à un flux gratuit depuis un pays diffusant la rencontre.

Pour soutenir l’équipe nationale panaméenne, vous devrez virtuellement vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur localisé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match du Panama !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou HD sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en 4K ou HD, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



