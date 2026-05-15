Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

Au Mexique, la rencontre sera retransmise sur TV Azteca (Azteca 7) et Televisa (Canal 5 et Las Estrellas), chaînes reçues avec une antenne numérique standard. En Afrique du Sud, la SABC (South African Broadcasting Corporation) assure la diffusion publique sur SABC 1 ou SABC 3, ainsi que sur SABC Sport.

Quel sera le prochain match du Mexique lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera le Mexique à l’Afrique du Sud, se tiendra dans l’emblématique Estadio Azteca. En raison de son statut de rencontre inaugurale et de la présence de deux nations majeures, la rencontre sera diffusée sur de nombreuses chaînes gratuites et plateformes payantes.

Détails Informations Adversaire Afrique du Sud Date Jeudi 11 juin 2026 Heure du coup d’envoi 19 h 00 (heure locale) / 20 h 00 (BST) Stade Stade Azteca (Stade de Mexico) Ville Mexique

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football au Mexique ?

Pour suivre la campagne mexicaine dans son intégralité, les supporters peuvent se connecter aux chaînes TelevisaUnivision et TV Azteca.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre le Mexique lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe nationale du Mexique, vous devrez vous « téléporter » virtuellement dans un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Suivez ces étapes :

Choisissez un VPN à haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match du Mexique en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM

Saily, l’eSIM de voyage conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante haut débit nécessaire au streaming 4K ou HD sans latence.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un forfait de données. Pour un streaming intensif de matchs de 90 minutes, un forfait de 10 Go ou 20 Go est recommandé. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez et streamez : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez le forfait. Ouvrez alors votre application de streaming et suivez la rencontre grâce à une connexion mobile dédiée et haut débit.

Profitez du style de jeu dynamique et rapide du football mexicain, idéal pour les amateurs de rencontres spectaculaires et riches en buts. Pour faire passer votre expérience des sports internationaux à un tout autre niveau, explorez les plateformes de jeu de pointe. N’oubliez pas d’utiliser notre code promo Betfury vérifié lors de votre inscription pour débloquer des récompenses exceptionnelles et des niveaux promotionnels spécialisés.