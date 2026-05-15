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Coupe du monde
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Où regarder le Mexique aujourd’hui lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ? Chaînes TV et streams en direct

Coupe du monde
Mexico

L'excitation monte alors que le Mexique s'apprête à affronter un groupe A redoutable, composé de l'Afrique du Sud, de la Corée du Sud et de la Tchéquie.

Le match d’ouverture de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera le Mexique à l’Afrique du Sud, se tiendra dans l’emblématique stade Azteca. En raison de son statut de rencontre inaugurale et de la présence de deux nations de premier plan, la rencontre sera diffusée en clair sur plusieurs chaînes gratuites ainsi que sur des canaux payants.



Au Mexique, la rencontre sera retransmise sur TV Azteca (Azteca 7) et sur Televisa (Canal 5 et Las Estrellas), deux chaînes reçues avec une simple antenne numérique.

En Afrique du Sud, la SABC (South African Broadcasting Corporation) assure la diffusion publique. Le match sera retransmis en direct sur SABC 1 ou SABC 3, ainsi que sur la chaîne SABC Sport.

Matchs Amicaux
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GHA

Détails

Informations

Adversaire

Afrique du Sud

Date

Jeudi 11 juin 2026

Heure du coup d’envoi

19 h 00 (heure locale) / 20 h 00 (BST)

Stade

Stade Azteca (Stade de Mexico)

Ville

Mexique

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

🌍 Pays/Région

📺 Diffuseur

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanie

TV Klan

🇩🇿 Algérie

ENTV

🇦🇩 Andorre

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentine

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Australie

SBS

🇦🇹 Autriche

ORF | ServusTV

🇦🇿 Azerbaïdjan

Azərbaycan – ITV

🇧🇪 Belgique

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivie

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosnie-Herzégovine

Arena Sport

🇧🇷 Brésil

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgarie

BNT

🇰🇭 Cambodge

Hang Meas

🇨🇦 Canada

Bell Media

Chili (Chilevisión)

Chilevisión

🇨🇳 Chine

CMG

🇨🇴 Colombie

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Croatie

HRT

🇨🇾 Chypre

Sigma TV

🇨🇿 République tchèque

ČT | TV Nova

🇩🇰 Danemark

DR | TV2

🇪🇨 Équateur

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estonie

TV3

Fidji : FBC

FBC

🇫🇮 Finlande

Yle | MTV3

🇫🇷 France

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Allemagne

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Grèce

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hong Kong

PCCW

🇭🇺 Hongrie

MTVA

🇮🇸 Islande

RÚV

🇮🇩 Indonésie

TVRI | RRI

🇮🇷 Iran

IRIB TV3

🇮🇪 Irlande

RTÉ

🇮🇱 Israël

KAN | Charlton

🇮🇹 Italie

RAI | DAZN

🇯🇵 Japon

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

🇰🇿 Kazakhstan

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kirghizistan

KTRK

🇱🇻 Lettonie

TV3 Lettonie

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

Lituanie

TV3 Lituanie

Luxembourg

VRT | RTBF

🇲🇴 Macao

TDM

Maldives 🇲🇻

Medianet

Malte 🇲🇹

PBS

🇲🇺 Maurice

MBC

Mexique 🇲🇽

Mexique : TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord

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🇲🇳 Mongolie

EduTV | Télévision nationale | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Monténégro

Arena Sport | RTCG

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Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Pays-Bas

NOS

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

TVNZ

🇳🇮 Nicaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Macédoine du Nord

Arena Sport

🇳🇴 Norvège

NRK | TV2

🇵🇦 Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Pérou

América Televisión

🇵🇭 Philippines

Aleph Group

Pologne 🇵🇱

TVP

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Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Roumanie

Antena

🇷🇺 Russie – Match TV

Match TV

Saint-Marin

RAI | DAZN

🇷🇸 Serbie

RTS | Arena Sport

Singapour

Mediacorp

🇸🇰 Slovaquie

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Slovénie

Arena Sport

🇿🇦 Afrique du Sud

SABC | SportyTV

🌏 Amérique du Sud

DSports | Disney+

🇰🇷 Corée du Sud

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 Espagne

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 Afrique subsaharienne

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Suède

SVT | TV4

🇨🇭 Suisse

SRG SSR

🇹🇼 Taïwan

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tadjikistan

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor-Leste

ETO

🇹🇷 Turquie

TRT

Turkménistan

Sport au Turkménistan

Ukraine 🇺🇦

MEGOGO

🇬🇧 Royaume-Uni

BBC | ITV

🇺🇸 États-Unis

Fox Sports (anglais) | Telemundo (espagnol)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Ouzbékistan

Zo’r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

Vietnam 🇻🇳 VTV

VTV



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Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de la FIFA au Mexique ?

Pour suivre l’intégralité de la campagne mexicaine, les supporters peuvent se connecter à TelevisaUnivision et à TV Azteca.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder le Mexique à la Coupe du monde de la FIFA 2026

Pour soutenir l’équipe nationale mexicaine, il suffit de se « géolocaliser virtuellement » dans un pays proposant une diffusion gratuite ou privilégiée. Voici la marche à suivre :

  1. Choisissez un VPN à haut débit : parmi les meilleures options pour 2026, on trouve ExpressVPN, NordVPN et Surfshark
  2. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV)
  3. Connectez-vous à un serveur localisé dans ce pays
  4. Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur.
  5. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match du Mexique en direct !

La solution des voyageurs : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM pour voyageurs conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming 4K ou HD en direct, sans latence.

  1. Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play.
  2. Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un volume de données adapté. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, un forfait 10 Go ou 20 Go est vivement conseillé.
  3. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire.
  4. Activez et suivez lesmatchs en streaming : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter de chaque action grâce à une connexion mobile dédiée et haut débit.