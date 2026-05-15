Le match d’ouverture de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera le Mexique à l’Afrique du Sud, se tiendra dans l’emblématique stade Azteca. En raison de son statut de rencontre inaugurale et de la présence de deux nations de premier plan, la rencontre sera diffusée en clair sur plusieurs chaînes gratuites ainsi que sur des canaux payants.









Au Mexique, la rencontre sera retransmise sur TV Azteca (Azteca 7) et sur Televisa (Canal 5 et Las Estrellas), deux chaînes reçues avec une simple antenne numérique.

En Afrique du Sud, la SABC (South African Broadcasting Corporation) assure la diffusion publique. Le match sera retransmis en direct sur SABC 1 ou SABC 3, ainsi que sur la chaîne SABC Sport.

Détails Informations Adversaire Afrique du Sud Date Jeudi 11 juin 2026 Heure du coup d’envoi 19 h 00 (heure locale) / 20 h 00 (BST) Stade Stade Azteca (Stade de Mexico) Ville Mexique

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

🌍 Pays/Région 📺 Diffuseur 🇦🇫 Afghanistan ATN 🇦🇱 Albanie TV Klan 🇩🇿 Algérie ENTV 🇦🇩 Andorre RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Argentine Telefe | TV Pública 🇦🇺 Australie SBS 🇦🇹 Autriche ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaïdjan Azərbaycan – ITV 🇧🇪 Belgique VRT | RTBF 🇧🇴 Bolivie Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine Arena Sport 🇧🇷 Brésil Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgarie BNT 🇰🇭 Cambodge Hang Meas 🇨🇦 Canada Bell Media Chili (Chilevisión) Chilevisión 🇨🇳 Chine CMG 🇨🇴 Colombie Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Costa Rica Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Croatie HRT 🇨🇾 Chypre Sigma TV 🇨🇿 République tchèque ČT | TV Nova 🇩🇰 Danemark DR | TV2 🇪🇨 Équateur Teleamazonas 🇸🇻 El Salvador TCS | Tigo Sports 🇪🇪 Estonie TV3 Fidji : FBC FBC 🇫🇮 Finlande Yle | MTV3 🇫🇷 France M6 | beIN Sports 🇩🇪 Allemagne ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 Grèce ERT 🇬🇹 Guatemala Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 Honduras Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 Hong Kong PCCW 🇭🇺 Hongrie MTVA 🇮🇸 Islande RÚV 🇮🇩 Indonésie TVRI | RRI 🇮🇷 Iran IRIB TV3 🇮🇪 Irlande RTÉ 🇮🇱 Israël KAN | Charlton 🇮🇹 Italie RAI | DAZN 🇯🇵 Japon NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 Kazakhstan QAZTRK 🇽🇰 Kosovo RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 Kirghizistan KTRK 🇱🇻 Lettonie TV3 Lettonie 🇱🇮 Liechtenstein SRG SSR Lituanie TV3 Lituanie Luxembourg VRT | RTBF 🇲🇴 Macao TDM Maldives 🇲🇻 Medianet Malte 🇲🇹 PBS 🇲🇺 Maurice MBC Mexique 🇲🇽 Mexique : TelevisaUnivision | TV Azteca 🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord beIN Sports 🇲🇳 Mongolie EduTV | Télévision nationale | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 Monténégro Arena Sport | RTCG 🇳🇵 Népal Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 Pays-Bas NOS 🇳🇿 Nouvelle-Zélande TVNZ 🇳🇮 Nicaragua Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 Macédoine du Nord Arena Sport 🇳🇴 Norvège NRK | TV2 🇵🇦 Panama Medcom | TVN Media | Tigo Sports 🇵🇾 Paraguay Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 Pérou América Televisión 🇵🇭 Philippines Aleph Group Pologne 🇵🇱 TVP 🇵🇹 Portugal Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 Roumanie Antena 🇷🇺 Russie – Match TV Match TV Saint-Marin RAI | DAZN 🇷🇸 Serbie RTS | Arena Sport Singapour Mediacorp 🇸🇰 Slovaquie STVR | TV JOJ 🇸🇮 Slovénie Arena Sport 🇿🇦 Afrique du Sud SABC | SportyTV 🌏 Amérique du Sud DSports | Disney+ 🇰🇷 Corée du Sud JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 Espagne RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 Afrique subsaharienne New World TV | SuperSport 🇸🇪 Suède SVT | TV4 🇨🇭 Suisse SRG SSR 🇹🇼 Taïwan ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 Tadjikistan Varzish TV | TV Football 🇹🇱 Timor-Leste ETO 🇹🇷 Turquie TRT Turkménistan Sport au Turkménistan Ukraine 🇺🇦 MEGOGO 🇬🇧 Royaume-Uni BBC | ITV 🇺🇸 États-Unis Fox Sports (anglais) | Telemundo (espagnol) 🇺🇾 Uruguay Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 Ouzbékistan Zo’r TV 🇻🇪 Venezuela Televen Vietnam 🇻🇳 VTV VTV









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Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de la FIFA au Mexique ?

Pour suivre l’intégralité de la campagne mexicaine, les supporters peuvent se connecter à TelevisaUnivision et à TV Azteca.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder le Mexique à la Coupe du monde de la FIFA 2026

Pour soutenir l’équipe nationale mexicaine, il suffit de se « géolocaliser virtuellement » dans un pays proposant une diffusion gratuite ou privilégiée. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN à haut débit : parmi les meilleures options pour 2026, on trouve ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur localisé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match du Mexique en direct !

La solution des voyageurs : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM pour voyageurs conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming 4K ou HD en direct, sans latence.