Où regarder le match du Qatar lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Chaînes de télévision et diffusions en direct en ligne





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

Au Qatar, la rencontre sera retransmise par beIN SPORTS, détenteur exclusif des droits dans la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Le match sera proposé en direct sur les chaînes beIN SPORTS MAX et en streaming sur l’application beIN CONNECT. En Suisse, c’est le diffuseur public SRG SSR qui détient les droits officiels. Pour répondre aux besoins de la population multilingue du pays, la rencontre sera diffusée en direct et en clair à la télévision sur SRF (allemand), RTS (français) et RSI (italien), avec des flux numériques disponibles sur leurs plateformes respectives, SRF Play, RTS Play et RSI Play.

Quel sera le prochain match du Qatar lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera le Qatar à la Suisse, se tiendra au mythique San Francisco Bay Area Stadium. Très attendue, cette rencontre entre les Maroons et un adversaire européen de renom sera diffusée sur de nombreuses chaînes gratuites ainsi que sur des plateformes payantes.

Détails Informations Adversaire Suisse Date Samedi 13 juin 2026 Heure du coup d’envoi 12 h 00 (heure locale) / 20 h 00 (BST) Stade Stade de la baie de San Francisco (Levi’s Stadium) Ville Santa Clara, Californie, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football au Qatar ?

Pour suivre la campagne qatarie dans son intégralité, les supporters peuvent se connecter à beIN Sports.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre le Qatar lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe nationale du Qatar, vous devrez en quelque sorte vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN à haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez le match des Qataris en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou HD, sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) et sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en 4K ou HD, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez et suivez la rencontre en direct : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter du match grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



