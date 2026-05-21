



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous à votre compte, puis lancez la lecture du flux en direct.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

Au Portugal, la rencontre sera diffusée sur RTP, SIC et TVI via une antenne numérique standard, tandis que Sport TV assurera une couverture premium complète sur ses chaînes sportives dédiées et son application numérique. En République démocratique du Congo, la RTNC (Radio-Télévision Nationale Congolaise) assure la diffusion publique, tandis que le réseau SuperSport et New World TV proposent également la rencontre en direct.

Quel sera le prochain match du Portugal lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera le Portugal à la RD Congo, se tiendra au célèbre NRG Stadium. Il s’agit du premier match de la Seleção dans le tournoi et d’une affiche entre deux nations de premier plan ; il sera donc largement diffusé, aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire République démocratique du Congo Date Mercredi 17 juin 2026 Heure du coup d’envoi 12 h 00 (heure locale) / 18 h 00 (BST) Stade NRG Stadium (stade de Houston) Ville Houston, Texas, États-Unis

Diffuseurs officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football au Portugal ?

Pour ne rien manquer de la quête de gloire des champions, les fans peuvent suivre la couverture en direct sur Sport TV et LiveModeTV.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour soutenir le Portugal lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe nationale portugaise, il suffit de se « délocaliser virtuellement » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match des Portugais en direct !

La solution des voyageurs : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD, sans latence.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en 4K ou HD, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



