Où regarder le match du Panama lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Chaînes de télévision et diffusions en direct en ligne





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de certaines plateformes de streaming.

Au Panama, les droits sont partagés entre Medcom et TVN Media. Les supporters peuvent suivre la rencontre en direct et en clair sur RPC TV (Canal 4) et TVN Canal 2, ou la regarder en streaming via les applications Medcom GO et TVN Pass. Une offre câble premium est également proposée sur Tigo Sports. Au Ghana, la rencontre sera diffusée en direct et en clair sur les chaînes de télévision nationales, conformément aux accords de diffusion négociés par l’État. SuperSport assure par ailleurs une couverture intégrale sur la télévision payante dans tous les bouquets DStv, avec un streaming en direct accessible via l’application DStv Stream.

Quel est le prochain match du Panama pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera le Ghana au Panama, se tiendra au célèbre stade de Toronto. Il s’agit du premier match des Canaleros dans le tournoi face à une nation africaine de premier plan ; il sera donc largement diffusé aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Ghana Date Mercredi 17 juin 2026 Heure du coup d’envoi 19 h 00 (heure locale) / 00 h 00 (BST, 18 juin) Stade Stade de Toronto (BMO Field) Ville Toronto (Ontario, Canada)

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Où voir la Coupe du monde de football au Panama ?

Pour suivre l’intégralité de la campagne panaméenne, les supporters peuvent se connecter à TVN Media (TVN Canal 2) ainsi qu’à Medcom (RPC TV / Telemetro).

Pour profiter de chaque match, les supporters peuvent également utiliser un VPN fiable afin d’accéder aux diffusions gratuites disponibles dans d’autres pays.

Pour soutenir l’équipe nationale panaméenne, vous devrez vous « téléporter » virtuellement vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur localisé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match du Panama !

La solution des voyageurs : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou HD sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez votre pays de destination (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en streaming HD de 90 minutes, optez pour un forfait 10 ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



