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Où regarder le match du Maroc lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Prochain match, horaire, chaînes TV et streams en direct

Coupe du monde
Maroc

Découvrez où regarder le match près de chez vous. Faites défiler la page vers le bas pour connaître les diffusions dans le monde entier !


Pour regarder des matchs en dehors de leur pays de diffusion d'origine, vous pouvez contourner les restrictions géographiques à l'aide d'un réseau privé virtuel (VPN), tel qu'ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

Au Maroc, la rencontre sera diffusée en direct sur les chaînes premium beIN Sports MAX et sur la plateforme de streaming numérique beIN CONNECT, tandis que la couverture en clair sera assurée par Arryadia et Al Aoula via le diffuseur public SNRT. Au Brésil, c’est Grupo Globo qui détient les droits de diffusion en clair. Au Brésil, le match sera diffusé en direct sur TV Globo, sur le réseau câblé SporTV, sur SBT/N Sports ainsi que sur la chaîne numérique CazéTV.

Quel sera le prochain match du Maroc lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture du premier tour de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui verra le Maroc affronter le Brésil, se tiendra au célèbre MetLife Stadium. Il s’agit de l’entrée en lice des Lions de l’Atlas dans la compétition et de la rencontre entre deux grandes nations du football ; elle sera donc diffusée sur de nombreuses chaînes gratuites et payantes.

Détails

Informations

Adversaire

Brésil

Date

Samedi 13 juin 2026

Heure du coup d’envoi

18 h 00 (heure locale) / 23 h 00 (BST)

Stade

MetLife Stadium (New York–New Jersey Stadium)

Ville

East Rutherford, New Jersey, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

🌍 Pays/Région

📺 Diffuseur

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanie

TV Klan

🇩🇿 Algérie

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorre

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentine

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australie

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Autriche

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Belgique

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivie

Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chili, Entel TV

🇧🇦 Bosnie-Herzégovine

Arena Sport

🇧🇷 Brésil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarie

BNT

🇨🇦 Canada

TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombie

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croatie

HRTi

🇨🇾 Chypre

Sigma TV

🇨🇿 République tchèque

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Danemark

TV2 Danemark | TV2 Play Danemark

🇪🇨 Équateur

DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonie

Go3 Extra Sports Estonie

🇫🇯 Fidji

FBC Sports

🇫🇮 Finlande

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 France

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Allemagne

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésie

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlande

RTÉ

🇮🇹 Italie

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japon : DAZN Japon

DAZN Japon

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Maurice

Application New World Sport

🇲🇽 Mexique

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes en Vivo | ViX Mexique

🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Népal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Pays-Bas

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norvège

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Pérou

DIRECTV Sports Pérou | DGO | Disney+ Premium Chili | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Roumanie

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 Saint-Marin

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapour

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrique du Sud

SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV

🇪🇸 Espagne

DAZN Espagne | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espagne

🇸🇪 Suède

TV4 Suède | TV4 Play

🇨🇭 Suisse

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquie

Turquie

🇬🇧 Royaume-Uni

ITV 1 UK | ITVX | STV Écosse | STV Player

🇺🇸 États-Unis

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Application FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.

🇺🇿 Ouzbékistan

Zo’r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela, DGO et inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football au Maroc ?

Pour ne manquer aucune action des Lions de l’Atlas, les supporters peuvent se connecter aux diffusions en direct de beIN Sports et de la SNRT.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder le Maroc à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe nationale du Maroc, il vous suffira de vous « délocaliser virtuellement » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

  1. Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark
  2. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV)
  3. Connectez-vous à un serveur localisé dans ce pays
  4. Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur.
  5. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match des Lions de l’Atlas !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM pour voyageurs conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD, sans latence.

  1. Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play.
  2. Choisissez ensuite votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis) et sélectionnez un volume de données. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go.
  3. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire.
  4. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, sur une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.