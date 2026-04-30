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Où regarder le match du Maroc lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Guide des chaînes TV, streams gratuits, VPN, eSIM

L'impatience grandit : les Lions de l'Atlas s'apprêtent à faire leurs preuves dans un groupe C très disputé, où ils devront affronter trois adversaires déterminés : le Brésil, Haïti et l'Écosse.


Diffuseurs de la Coupe du monde de football 2026 à l’échelle mondiale

🌍 Pays / Région

📺 Diffuseur

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanie

TV Klan

🇩🇿 Algérie

ENTV

🇦🇩 Andorre

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentine

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Australie

SBS

🇦🇹 Autriche

ORF | ServusTV

🇦🇿 Azerbaïdjan

Azərbaycan

🇧🇪 Belgique

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivie

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosnie-Herzégovine

Arena Sport

🇧🇷 Brésil

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgarie

BNT

🇰🇭 Cambodge

Hang Meas

🇨🇦 Canada

Bell Media

Chili (Chilevisión)

Chilevisión

🇨🇳 Chine

CMG

🇨🇴 Colombie

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Croatie

HRT

🇨🇾 Chypre

Sigma TV

🇨🇿 République tchèque

ČT | TV Nova

🇩🇰 Danemark

DR | TV2

🇪🇨 Équateur

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estonie

TV3

Fidji : FBC

FBC

🇫🇮 Finlande

Yle | MTV3

🇫🇷 France

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Allemagne

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Grèce

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hong Kong

PCCW

🇭🇺 Hongrie

MTVA

🇮🇸 Islande

RÚV

🇮🇩 Indonésie

TVRI | RRI

🇮🇷 Iran

IRIB TV3

🇮🇪 Irlande

RTÉ

🇮🇱 Israël

KAN | Charlton

🇮🇹 Italie

RAI | DAZN

🇯🇵 Japon

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

🇰🇿 Kazakhstan

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kirghizistan

KTRK

🇱🇻 Lettonie

TV3 Lettonie

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

Lituanie

TV3 Lituanie

Luxembourg

VRT | RTBF

🇲🇴 Macao

TDM

Maldives 🇲🇻

Medianet

Malte 🇲🇹

PBS

🇲🇺 Maurice

MBC

Mexique 🇲🇽

Mexique : TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord

beIN Sports

🇲🇳 Mongolie

EduTV | Télévision nationale | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Monténégro

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Népal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Pays-Bas

NOS

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

TVNZ

🇳🇮 Nicaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Macédoine du Nord

Arena Sport

🇳🇴 Norvège

NRK | TV2

🇵🇦 Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Pérou

América Televisión

🇵🇭 Philippines

Aleph Group

Pologne 🇵🇱

TVP

🇵🇹 Portugal

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Roumanie

Antena

🇷🇺 Russie – Match TV

Match TV

Saint-Marin

RAI | DAZN

🇷🇸 Serbie

RTS | Arena Sport

Singapour

Mediacorp

🇸🇰 Slovaquie

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Slovénie

Arena Sport

🇿🇦 Afrique du Sud

SABC | SportyTV

🌏 Amérique du Sud

DSports | Disney+

🇰🇷 Corée du Sud

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 Espagne

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 Afrique subsaharienne

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Suède

SVT | TV4

🇨🇭 Suisse

SRG SSR

🇹🇼 Taïwan

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tadjikistan

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor-Leste

ETO

🇹🇷 Turquie

TRT

Turkménistan

Sport au Turkménistan

Ukraine 🇺🇦

MEGOGO

🇬🇧 Royaume-Uni

BBC | ITV

🇺🇸 États-Unis

Fox Sports (anglais) | Telemundo (espagnol)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Ouzbékistan

Zo’r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

VTV


En savoir plus : Tenues du Maroc pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Où suivre la Coupe du monde de la FIFA au Maroc ?

Pour ne rien manquer de la quête de gloire des Lions de l’Atlas, les supporters peuvent se connecter aux diffusions en direct de beIN Sports et de la SNRT.

Meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder le Maroc à la Coupe du monde de la FIFA 2026


Pour soutenir les Lions de l’Atlas où que vous soyez, suivez ces étapes simples :

  1. Choisissez un VPN à haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark
  2. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV)
  3. Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays
  4. Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur.
  5. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match des Lions de l’Atlas en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD, sans décalage.

  1. Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play.
  2. Choisissez votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en 4K ou HD, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go.
  3. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire.
  4. Activez votre forfait à votre arrivée et lancez votre application de streaming pour profiter de chaque match en direct, grâce à une connexion mobile dédiée et haut débit.