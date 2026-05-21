



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privé » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

Au Cap-Vert, la rencontre sera diffusée sur SuperSport et New World TV, chaînes accessibles via les réseaux satellitaires régionaux et la plateforme DStv. En Espagne, le diffuseur public officiel RTVE (Radio Televisión Española) la proposera en direct sur La 1 ainsi que sur sa plateforme de streaming numérique RTVE Play.

Quel sera le prochain match du Cap-Vert dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

L’entrée en lice des « Bleus » dans la phase de groupes, face à l’Espagne, est programmée au Mercedes-Benz Stadium. Il s’agit du premier match des « Requins Bleus » dans la compétition et de l’affrontement entre deux nations de premier plan, il sera donc diffusé sur de nombreuses chaînes gratuites ainsi que sur des plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Espagne Date Lundi 15 juin 2026 Heure du coup d’envoi 12 h 00 (heure locale) / 17 h 00 (BST) Stade Mercedes-Benz Stadium (stade d’Atlanta) Ville Atlanta, Géorgie, États-Unis

Diffuseurs officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football au Cap-Vert ?

Pour ne manquer aucune action des Bleus, les supporters capverdiens pourront se connecter à New World TV et SuperSport, les chaînes de référence dans la région.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder le Cap-Vert à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir les « Requins Bleus » depuis chez vous, suivez ces étapes :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match des Cap-Verdiens !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD, sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en 4K ou HD, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez et suivez la rencontre en direct : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter du match sur une connexion mobile dédiée et haut débit.



