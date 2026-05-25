Où regarder le match des Pays-Bas lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Chaînes de télévision et diffusions en direct en ligne





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre de navigation privée pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Contourner les restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

Aux Pays-Bas, la chaîne publique NOS détient les droits officiels. La rencontre sera diffusée en clair sur ses principales antennes et proposée en direct sur NOS.nl ainsi que via l’application NPO Start. Au Japon, le match sera diffusé par le Japan Consortium : en direct sur la chaîne publique NHK (télévision hertzienne, NHK+ et BS Premium 4K), ainsi que sur les chaînes privées Nippon TV et Fuji TV. Une offre numérique premium est également proposée sur DAZN.

Quel sera le prochain match des Pays-Bas lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

L’AT&T Stadium accueillera le match d’ouverture du groupe, opposant les Pays-Bas au Japon. Un affrontement très attendu entre les Oranje et un adversaire redoutable, largement diffusé aussi bien sur les chaînes en clair que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Japon Date Dimanche 14 juin 2026 Heure du coup d’envoi 15 h 00 (heure locale) / 21 h 00 (BST) Stade AT&T Stadium (stade de Dallas) Ville Arlington, Texas, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football aux Pays-Bas ?

Pour suivre la campagne des Oranje, les supporters peuvent se connecter à NOS.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre les Pays-Bas lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir les Oranje, vous devrez en quelque sorte vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN à haut débit : parmi les meilleures options pour 2026, on trouve ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match des Pays-Bas en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez votre pays de destination (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) puis sélectionnez un volume de données. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni trombone n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, sur une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



