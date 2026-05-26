Où regarder le match de la Suède à la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Chaînes de télévision et diffusions en direct en ligne





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Suède, les droits de diffusion du tournoi sont partagés entre la chaîne publique SVT et la chaîne privée TV4. Pour ce match d’ouverture, les fans peuvent donc suivre la rencontre en direct et en clair à la télévision via SVT, ou opter pour un streaming numérique gratuit, accessible sur l’ensemble du territoire via la plateforme SVT Play. En Tunisie, beIN SPORTS détient les droits exclusifs de diffusion dans la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Le match sera proposé en direct sur ses chaînes beIN SPORTS MAX, avec une option de streaming en ligne via beIN CONNECT, tandis que la Télévision Tunisienne (El Wataniya 1) assurera une diffusion gratuite à l’antenne.

Quel sera le prochain match de la Suède lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui verra la Suède affronter la Tunisie, se tiendra dans l’emblématique stade de Monterrey. Attendu avec ferveur, ce premier rendez-vous des Blågult face à un adversaire africain de renom sera diffusé aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Tunisie Date Dimanche 14 juin 2026 Heure du coup d’envoi 20 h 00 (heure locale) / 3 h 00 (BST, 15 juin) Stade Stade de Monterrey (Estadio BBVA) Ville Guadalupe, Monterrey, Mexique

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Suède ?

Pour suivre l’intégralité de la campagne suédoise, les supporters peuvent se connecter à SVT et TV4.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre la Suède à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir la sélection suédoise, vous devrez en quelque sorte vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Optez pour un VPN à haut débit : les modèles les plus fiables pour 2026 sont ExpressVPN, NordVPN et Surfshark. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez le match de la Suède en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM

Saily est une eSIM de voyage (développée par les experts de Nord Security) qui vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle vous assure la bande passante haut débit nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou HD, sans aucun décalage.