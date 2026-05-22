



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité à débloquer les flux pour suivre le foot en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

À Curaçao, la rencontre sera diffusée sur TeleCuracao, chaîne publique nationale qui assure une couverture gratuite sur l’ensemble du territoire. En Allemagne, les diffuseurs publics ARD et ZDF, épaulés par la chaîne premium MagentaTV, détiennent les droits officiels de la compétition. La rencontre sera donc proposée en direct à la télévision en clair, sur ZDF ou sur Das Erste (ARD), ainsi que sur leurs plateformes de streaming respectives.

Quel sera le prochain match de Curaçao lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

L’entrée en lice de Curaçao dans la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, face àl’Allemagne, est programmée dans l’emblématique NRG Stadium. Ce premier match historique de La Familia Azul contre une grande nation du football sera largement diffusé, aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Allemagne Date Dimanche 14 juin 2026 Heure du coup d’envoi 12 h 00 (heure locale) / 18 h 00 (BST) Stade NRG Stadium (Stade de Houston) Ville Houston, Texas, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football à Curaçao ?

Pour suivre la campagne de Curaçao, les supporters peuvent se connecter à TeleCuracao ou à DirecTV.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder Curaçao à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe nationale de Curaçao, vous devrez vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026, on trouve ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez le match de Curaçao en direct !

La solution des voyageurs : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en 4K ou HD, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD sur une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



