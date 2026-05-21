



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité à débloquer les flux en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre de navigation privée pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Haïti, la rencontre sera diffusée sur Télé Haïti et Canal+ Haïti, chaînes accessibles par satellite et sur les plateformes de streaming locales. Au Royaume-Uni, la BBC (BBC One et BBC Scotland) assure la diffusion publique. Le match sera donc retransmis en direct sur ces canaux, ainsi que sur la plateforme BBC iPlayer et sur le site BBC Sport.

Quel est le prochain match d’Haïti pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui verra Haïti affronter l’Écosse, se tiendra au célèbre Gillette Stadium. Il s’agit du premier match des Grenadiers dans le tournoi, et comme il met aux prises deux nations de premier plan, il sera largement diffusé aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes payantes.

Détails Informations Adversaire Écosse Date Samedi 13 juin 2026 Heure du coup d’envoi 21 h 00 (heure locale) / 2 h 00 (BST, 14 juin) Stade Gillette Stadium (Stade de Boston) Ville Foxborough, Massachusetts, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Haïti ?

Pour ne manquer aucune action des Grenadiers, les supporters peuvent suivre la retransmission en direct sur Télé Haïti et Canal+ Haïti.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre Haïti à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe nationale, vous devrez en quelque sorte vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur localisé dans ce pays. Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match d’Haïti !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou HD sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un forfait de données. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, un forfait de 10 Go ou 20 Go est vivement conseillé. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



