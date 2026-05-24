Où regarder le Japon lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Prochain match, horaire, chaînes TV et streams en direct





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour le streaming sportif.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

Au Japon, la rencontre sera diffusée par le Japan Consortium, avec une retransmission en direct et en clair sur NHK (chaînes terrestres, NHK+ et BS Premium 4K), ainsi que sur les canaux privés Nippon TV et Fuji TV. Une offre numérique premium est également proposée sur DAZN. Aux Pays-Bas, le diffuseur public NOS détient les droits officiels. La rencontre sera diffusée en direct sur ses chaînes gratuites et proposée en streaming sur NOS.nl ainsi que via l’application NPO Start.

Quel sera le prochain match du Japon lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui verra les Pays-Bas affronter le Japon, se tiendra dans l’emblématique AT&T Stadium. Ce premier rendez-vous très attendu des Samurai Blue face à une grande nation du football sera diffusé sur de nombreuses chaînes gratuites ainsi que sur des plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Pays-Bas Date Dimanche 14 juin 2026 Heure du coup d’envoi 15 h 00 (heure locale) / 21 h 00 (BST) Stade AT&T Stadium (stade de Dallas) Ville Arlington, Texas, États-Unis

Diffuseurs officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Où voir la Coupe du monde de football au Japon ?

Pour ne manquer aucune action de la sélection japonaise emmenée par Kaoru Mitoma, les supporters peuvent se connecter à NHK, Fuji TV, Nippon TV, DAZN ou Abema.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre le Japon à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir les Samouraïs Bleus, vous devrez donc vous « délocaliser virtuellement » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays. Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match du Japon en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM pour voyageurs conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter des matchs en direct en 4K ou en HD, sans latence.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) puis sélectionnez un volume de données. Pour des retransmissions 4K ou HD sans interruption, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez et suivez la rencontre en direct : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter du match sur une connexion mobile dédiée et haut débit.



