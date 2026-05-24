Où regarder le Japon lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Chaînes de télévision et diffusions en direct en ligne





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays de diffusion d'origine, vous pouvez contourner les restrictions géographiques à l'aide d'un réseau privé virtuel (VPN), tel qu'ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse la rencontre.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre de navigation privée pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

Au Japon, le match sera diffusé par le Japan Consortium, avec une couverture en direct et en clair sur NHK (chaînes hertziennes, NHK+ et BS Premium 4K), ainsi que sur les chaînes privées Nippon TV et Fuji TV. Une offre numérique premium est également proposée sur DAZN. Aux Pays-Bas, le diffuseur public NOS détient les droits officiels. La rencontre sera diffusée en direct sur ses chaînes en clair et proposée en streaming sur NOS.nl ainsi que via l’application NPO Start.

Quel sera le prochain match du Japon lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera les Pays-Bas au Japon, se tiendra dans l’emblématique AT&T Stadium. Ce premier rendez-vous très attendu des Samurai Blue face à une grande nation du football sera largement diffusé, aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Pays-Bas Date Dimanche 14 juin 2026 Heure du coup d’envoi 15 h 00 (heure locale) / 21 h 00 (BST) Stade AT&T Stadium (stade de Dallas) Ville Arlington, Texas, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football au Japon ?

Pour suivre la campagne des Bleus avec Kaoru Mitoma, connectez-vous à NHK, Fuji TV, Nippon TV, DAZN ou Abema.

Pour regarder les matchs de l’équipe du Japon lors de la Coupe du monde de football 2026, les supporters peuvent aussi utiliser un VPN fiable afin d’accéder à un flux gratuit depuis un pays diffusant les rencontres.

Pour soutenir les Samouraïs Bleus, vous devrez donc vous « délocaliser virtuellement » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match du Japon en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM pour voyageurs conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter des matchs en direct en 4K ou en HD, sans latence.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en 4K ou HD, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD sur une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



