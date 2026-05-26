Où regarder le Ghana aujourd’hui lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ? Chaînes TV et streams en direct





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

Au Ghana, les droits officiels du tournoi sont détenus par SuperSport, qui assurera une couverture intégrale en direct et en plusieurs langues sur ses chaînes dédiées diffusées sur DStv et via l’application mobile DStv Stream. La couverture locale en clair sera proposée sur les chaînes de télévision nationales désignées, conformément aux accords finalisés par le ministère des Sports et des Loisirs. Au Panama, les droits de diffusion en clair sont partagés entre Medcomet TVN Media : les supporters peuvent donc suivre la rencontre en direct sur RPC TV (Canal 4) et TVN Canal 2, ou en streaming via les applications Medcom GOet TVN Pass, avec également une option câble premium sur Tigo Sports.

Quel est le prochain match du Ghana pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera le Ghana au Panama, se tiendra au célèbre BMO Field. Attendu avec impatience, ce premier rendez-vous des Black Stars face à un adversaire redoutable de la CONCACAF sera diffusé sur de nombreuses chaînes gratuites et payantes.

Détails Informations Adversaire Panama Date Mercredi 17 juin 2026 Heure du coup d’envoi 19 h 00 (heure locale) / 00 h 00 (BST, 18 juin) Stade BMO Field Ville Toronto (Ontario, Canada)

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football au Ghana ?

Pour suivre l’intégralité de la campagne ghanéenne, les supporters peuvent se connecter à SuperSport.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder le Ghana à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir les Black Stars où que vous soyez, suivez ces étapes :

Optez pour un VPN à haut débit : parmi les meilleurs choix pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match des Black Stars !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM

Saily, l’eSIM de voyage conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante haut débit nécessaire à un streaming 4K ou HD sans latence.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un forfait de données. Pour un streaming intensif de matchs de 90 minutes, un forfait de 10 Go ou 20 Go est recommandé. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez et streamez : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter du match grâce à une connexion mobile dédiée et haut débit.



