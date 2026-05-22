Où regarder le Canada lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Chaînes de télévision et diffusions en direct en ligne





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité à débloquer les flux en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

Au Canada, la rencontre sera diffusée sur les réseaux de Bell Média : en anglais sur TSN etCTV, et en français sur RDS. Les chaînes proposeront également une diffusion en direct sur leurs plateformes numériques respectives, TSN Direct et RDS Direct. En Bosnie-Herzégovine, c’est Arena Sportqui détient les droits de diffusion officiels. La rencontre sera diffusée en direct sur ses chaînes premium ainsi que sur ses plateformes de streaming régionales.

Quel sera le prochain match du Canada pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui verra le Canada affronter la Bosnie-Herzégovine, se tiendra au célèbre stade de Toronto. Il s’agit du premier match historique des Rouges sur leur propre sol ; il sera donc diffusé aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Bosnie-Herzégovine Date Vendredi 12 juin 2026 Heure du coup d’envoi 15 h 00 (heure locale) / 20 h 00 (BST) Stade Stade de Toronto (Toronto Stadium at Exhibition Place) Ville Toronto, Ontario, Canada

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football au Canada ?

Pour suivre la campagne des Canadiens Alphonso Davies et Jonathan David, les supporters peuvent se connecter aux diffusions de Bell Media et TSN.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre le Canada lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe nationale, vous devrez vous « téléporter » virtuellement dans un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026, on trouve ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site web ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match du Canada en direct !

La solution des voyageurs : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou HD sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un forfait de données. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, un forfait 10 Go ou 20 Go est vivement conseillé. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez et suivez les matchs en streaming : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter de la rencontre grâce à une connexion mobile dédiée et haut débit.



