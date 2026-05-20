



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

Au Brésil, la rencontre sera diffusée sur Globo (groupe Globo), SBT et N Sports, toutes reçues par une antenne numérique standard. CazéTV proposera également une retransmission en streaming. Au Maroc, beIN Sports détient les droits premium de la compétition, tandis que la chaîne publique SNRT assurera une couverture en clair. La rencontre sera diffusée en direct sur les chaînes beIN Sports MAX, ainsi que sur Arryadia et Al Aoula de la SNRT.

Quel sera le prochain match du Brésil lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera le Brésil au Maroc, se tiendra au célèbre MetLife Stadium. Étant donné qu’il s’agit de la première sortie de la Seleção dans le tournoi et que deux nations de premier plan seront en lice, la rencontre sera diffusée aussi bien sur des chaînes gratuites que sur des plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Maroc Date Samedi 13 juin 2026 Heure du coup d’envoi 18 h 00 (heure locale) / 23 h 00 (BST) Stade MetLife Stadium (New York–New Jersey Stadium) Ville East Rutherford, New Jersey, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football au Brésil ?

Pour ne rien manquer de la quête de gloire de la Seleção, les fans peuvent suivre la couverture en direct sur TV Globo, la principale chaîne gratuite du pays.

Pour regarder le Brésil lors de la Coupe du monde de football 2026, les meilleurs VPN et flux gratuits restent des options populaires.

Pour suivre l’équipe nationale du Brésil, vous devez en quelque sorte vous « téléporter » virtuellement dans un pays proposant une diffusion gratuite ou privilégiée. Voici comment procéder :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur localisé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site web ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match du Brésil en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD, sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un forfait de données. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, un forfait de 10 Go ou 20 Go est vivement conseillé. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



