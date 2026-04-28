



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

Au Brésil, la rencontre sera diffusée sur Globo (groupe Globo), SBT et N Sports, chaînes disponibles sur une antenne numérique standard et la télévision traditionnelle, tandis que CazéTV proposera une diffusion en direct sur Internet. Au Maroc, beIN Sports détient les droits de diffusion premium de la compétition, et la chaîne publique SNRT assurera une couverture en clair. La rencontre sera diffusée en direct sur les chaînes beIN Sports MAX, ainsi que sur Arryadia et Al Aoula de la SNRT.

Quel sera le prochain match du Brésil lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera le Brésil au Maroc, se tiendra au célèbre MetLife Stadium. Il s’agit du premier match de la Seleção dans le tournoi et d’une affiche entre deux nations de premier plan ; il sera donc largement diffusé, aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Maroc Date Samedi 13 juin 2026 Heure du coup d’envoi 18 h 00 (heure locale) / 23 h 00 (BST) Stade MetLife Stadium (New York–New Jersey Stadium) Ville East Rutherford, New Jersey, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football au Brésil ?

Pour ne rien manquer de la quête de gloire de la Seleção, les fans peuvent suivre la couverture en direct sur TV Globo, la principale chaîne gratuite du pays.

Pour regarder le Brésil lors de la Coupe du monde de football 2026, les meilleurs VPN et flux gratuits restent des options populaires.

Pour soutenir la Seleção où que vous soyez, suivez ces étapes :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026, on trouve ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur localisé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match du Brésil en direct !

La solution des voyageurs : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD, sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez votre pays de destination (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en streaming HD de 90 minutes, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez puis streamez : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter du match sur une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



