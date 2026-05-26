Où regarder la Turquie lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Prochain match, horaire, chaînes TV et streams en direct





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays de diffusion d'origine, vous pouvez contourner les restrictions géographiques à l'aide d'un réseau privé virtuel (VPN), tel qu'ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous à votre compte, puis lancez la lecture du flux en direct.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité à débloquer les flux pour suivre le foot en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques peut enfreindre les conditions d’utilisation de certaines plateformes de streaming.

En Turquie, la chaîne publique TRT (Turkish Radio and Television Corporation) détient les droits de diffusion officiels et exclusifs du tournoi. La rencontre sera diffusée en direct et en clair sur l’ensemble du territoire via ses canaux traditionnels, principalement TRT 1 ou TRT Spor, et proposée en intégralité sur sa plateforme de streaming officielle, tabii. En Australie, la rencontre sera diffusée en direct et en clair sur SBS. Les supporters pourront suivre la diffusion linéaire à la télévision via SBS ou SBS VICELAND, tandis qu’une couverture numérique complète et les rediffusions intégrales du match seront disponibles dans tout le pays via l’application et le site web SBS On Demand.

Quel est le prochain match de la Turquie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes, qui verra l’Australie affronter la Turquie, se tiendra au mythique BC Place. Attendu depuis 24 ans, le retour des « Étoiles du Croissant » sur la scène mondiale sera diffusé aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Australie Date Samedi 13 juin 2026 Heure du coup d’envoi 21 h 00 (heure locale) / 5 h 00 (BST, 14 juin) Stade Stade BC Place Ville Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

🇧🇦 Bosnie-Herzégovine

Arena Sport

🇧🇷 Brésil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarie

BNT

🇨🇦 Canada

TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chile : Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+.

🇨🇴 Colombie

Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croatie

HRTi

🇨🇾 Chypre

Sigma TV

🇨🇿 République tchèque

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Danemark

TV2 Danemark | TV2 Play Danemark

🇪🇨 Équateur

DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador, Azteca Deportes, Tigo Sports El Salvador et FOX.

🇪🇪 Estonie

Go3 Extra Sports en Estonie

🇫🇯 Fidji

FBC Sports

🇫🇮 Finlande

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 France

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Allemagne

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésie

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlande

RTÉ

🇮🇹 Italie

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japon : DAZN Japon

DAZN Japon

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Maurice

Application New World Sport

🇲🇽 Mexique

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Népal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Pays-Bas

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norvège

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Pérou

DIRECTV Sports Pérou, DGO, Disney+ Premium Chili et Paramount+.

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Roumanie

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 Saint-Marin

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapour

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrique du Sud

SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV

🇪🇸 Espagne

DAZN Espagne | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espagne

🇸🇪 Suède

TV4 Suède | TV4 Play

🇨🇭 Suisse

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquie

Turquie

🇬🇧 Royaume-Uni

ITV 1 UK, ITVX, STV Écosse et STV Player.

🇺🇸 États-Unis

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Application FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.

🇺🇿 Ouzbékistan

Zo’r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela, DGO et Inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Turquie ?

Pour suivre la campagne des Turcs, les supporters peuvent se connecter à TRT.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre la Turquie lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir les Aigles de Turquie, il vous suffira de vous « téléporter » virtuellement vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN à haut débit : parmi les meilleures options pour 2026, on trouve ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site web ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match de la Turquie en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM

Saily, l’eSIM de voyage conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante nécessaire au streaming 4K ou HD sans latence.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez votre pays de séjour (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs de 90 minutes en streaming HD, optez pour un forfait 10 ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni trombone n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



