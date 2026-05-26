Où regarder la Turquie lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Prochain match, horaire, chaînes TV et streams en direct

Pour regarder des matchs en dehors de leur pays de diffusion d'origine, vous pouvez contourner les restrictions géographiques à l'aide d'un réseau privé virtuel (VPN), tel qu'ExpressVPN.
Comment faire ?
1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.
2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.
3. Connectez-vous à votre compte, puis lancez la lecture du flux en direct.
Points clés :
1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité à débloquer les flux pour suivre le foot en direct.
2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.
3. Le contournement des restrictions géographiques peut enfreindre les conditions d’utilisation de certaines plateformes de streaming.
En Turquie, la chaîne publique TRT (Turkish Radio and Television Corporation) détient les droits de diffusion officiels et exclusifs du tournoi. La rencontre sera diffusée en direct et en clair sur l’ensemble du territoire via ses canaux traditionnels, principalement TRT 1 ou TRT Spor, et proposée en intégralité sur sa plateforme de streaming officielle, tabii. En Australie, la rencontre sera diffusée en direct et en clair sur SBS. Les supporters pourront suivre la diffusion linéaire à la télévision via SBS ou SBS VICELAND, tandis qu’une couverture numérique complète et les rediffusions intégrales du match seront disponibles dans tout le pays via l’application et le site web SBS On Demand.
Quel est le prochain match de la Turquie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?
Le match d’ouverture de la phase de groupes, qui verra l’Australie affronter la Turquie, se tiendra au mythique BC Place. Attendu depuis 24 ans, le retour des « Étoiles du Croissant » sur la scène mondiale sera diffusé aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes premium.
Détails
Informations
Adversaire
Australie
Date
Samedi 13 juin 2026
Heure du coup d’envoi
21 h 00 (heure locale) / 5 h 00 (BST, 14 juin)
Stade
Stade BC Place
Ville
Vancouver, Colombie-Britannique, Canada
Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026
🌍 Pays/Région
📺 Diffuseur
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albanie
🇩🇿 Algérie
🇦🇩 Andorre
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentine
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australie
🇦🇹 Autriche
🇧🇪 Belgique
🇧🇴 Bolivie
Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chili, Entel TV.
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine
🇧🇷 Brésil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarie
🇨🇦 Canada
TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chile : Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+.
🇨🇴 Colombie
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croatie
🇨🇾 Chypre
🇨🇿 République tchèque
🇩🇰 Danemark
TV2 Danemark | TV2 Play Danemark
🇪🇨 Équateur
DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador, Azteca Deportes, Tigo Sports El Salvador et FOX.
🇪🇪 Estonie
🇫🇯 Fidji
🇫🇮 Finlande
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 France
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Allemagne
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésie
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlande
🇮🇹 Italie
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japon : DAZN Japon
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Maurice
🇲🇽 Mexique
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord
🇳🇵 Népal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Pays-Bas
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas
🇳🇿 Nouvelle-Zélande
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norvège
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Pérou
DIRECTV Sports Pérou, DGO, Disney+ Premium Chili et Paramount+.
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Roumanie
🇸🇲 Saint-Marin
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapour
🇿🇦 Afrique du Sud
SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV
🇪🇸 Espagne
DAZN Espagne | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espagne
🇸🇪 Suède
🇨🇭 Suisse
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquie
🇬🇧 Royaume-Uni
ITV 1 UK, ITVX, STV Écosse et STV Player.
🇺🇸 États-Unis
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Application FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.
🇺🇿 Ouzbékistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela, DGO et Inter
🇻🇳 Vietnam
Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Turquie ?
Pour suivre la campagne des Turcs, les supporters peuvent se connecter à TRT.
Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre la Turquie lors de la Coupe du monde de football 2026
Pour soutenir les Aigles de Turquie, il vous suffira de vous « téléporter » virtuellement vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de qualité. Voici la marche à suivre :
- Choisissez un VPN à haut débit : parmi les meilleures options pour 2026, on trouve ExpressVPN, NordVPN et Surfshark
- Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV)
- Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays
- Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site web ou l’application du diffuseur.
- Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match de la Turquie en direct !
La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM
Saily, l’eSIM de voyage conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante nécessaire au streaming 4K ou HD sans latence.
- Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play.
- Choisissez votre forfait : indiquez votre pays de séjour (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs de 90 minutes en streaming HD, optez pour un forfait 10 ou 20 Go.
- Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni trombone n’est nécessaire.
- Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.