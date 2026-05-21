



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour le streaming sportif.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privé » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Tunisie, la rencontre sera diffusée sur les chaînes beIN Sports MAX et sur la plateforme de streaming numérique beIN CONNECT, tandis qu’une diffusion gratuite en clair sera assurée par Télévision Tunisienne (El Wataniya 1). En Suède, SVT et TV4 détiennent les droits du tournoi. La rencontre sera diffusée en direct sur SVT1 ou TV4, ainsi que sur leurs plateformes de streaming respectives, SVT Play et TV4 Play.

Quel est le prochain match de la Tunisie lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

L’affiche d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui verra la Suède défier la Tunisie, est programmée dans l’emblématique Estadio BBVA. Il s’agit du premier match des Aigles de Carthage dans la compétition et, étant donné la rencontre entre deux nations de premier plan, il sera largement diffusé aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes payantes.

Détails Informations Adversaire Suède Date Dimanche 14 juin 2026 Heure du coup d’envoi 20 h 00 (heure locale) / 3 h 00 (BST, 15 juin) Stade Estadio BBVA (Stade de Monterrey) Ville Guadalupe, Monterrey, Mexique

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Tunisie ?

Pour ne rien manquer de la quête de gloire de la Tunisie, les supporters peuvent suivre la couverture en direct sur beIN Sports et sur l’Établissement de la Radiodiffusion Télévision Tunisienne (ERTT).

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre la Tunisie lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir les Aigles de Carthage, vous devrez donc vous « géolocaliser virtuellement » dans un pays proposant une diffusion gratuite ou privilégiée. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleurs pour 2026, on trouve ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays. Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match des Aigles de Carthage !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD, sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en 4K ou HD, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



