Où regarder la Suisse lors de la Coupe du monde de football 2026 aujourd'hui ? Chaînes de télévision et diffusions en direct en ligne





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse la rencontre.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Suisse, le diffuseur public SRG SSR détient les droits officiels de la compétition. Pour répondre aux besoins de la population multilingue du pays, la rencontre sera diffusée en direct et en clair à la télévision sur SRF (allemand), RTS (français) et RSI (italien), avec des streams numériques gratuits disponibles sur leurs applications et sites web respectifs : SRF Play, RTS Play et RSI Play. Au Qatar, la rencontre sera diffusée par beIN SPORTS, détenteur exclusif des droits dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). L’opérateur assurera une couverture intégrale sur ses chaînes beIN SPORTS MAX et proposera également une diffusion en direct via l’application beIN CONNECT.

Quel sera le prochain match de la Suisse lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture du groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui oppose le Qatar à la Suisse, se tiendra dans l’emblématique stade de la baie de San Francisco. Cette rencontre très attendue des Rossocrociati face à un adversaire moyen-oriental de taille sera diffusée sur de nombreuses chaînes gratuites et payantes.

Détails Informations Adversaire Qatar Date Samedi 13 juin 2026 Heure du coup d’envoi 12 h 00 (heure locale) / 20 h 00 (BST) Stade Stade de la baie de San Francisco (Levi’s Stadium) Ville Santa Clara, Californie, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Suisse ?

Pour suivre l’intégralité de la campagne suisse, les supporters peuvent se connecter via SRG SSR.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder la Suisse à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir la Nati où que vous soyez, il vous suffira de vous « téléporter » virtuellement vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Suivez ces étapes :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match de la Suisse en direct !

La solution des voyageurs : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou HD, sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez votre pays de destination (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en streaming HD de 90 minutes, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



