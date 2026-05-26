Où regarder la Suède lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd’hui ? Prochain match, horaire, chaînes TV et streams en direct

Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.
Comment faire ?
1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.
2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse la rencontre.
3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.
Points clés :
1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité à débloquer les flux en direct.
2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.
3. Le contournement des restrictions géographiques peut enfreindre les conditions d’utilisation de certaines plateformes de streaming.
En Suède, les droits de diffusion du tournoi sont partagés entre la chaîne publique SVT et la chaîne privée TV4. Pour ce match d’ouverture, les fans peuvent suivre la rencontre en direct et en clair à la télévision via SVT, ainsi qu’en streaming gratuit sur toute le territoire via la plateforme SVT Play. En Tunisie, beIN SPORTS détient les droits exclusifs de diffusion dans la zone MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Le match sera proposé en direct sur ses chaînes beIN SPORTS MAX, avec une option de streaming sur beIN CONNECT, tandis que laTélévision Tunisienne (El Wataniya 1) assurera une couverture gratuite en clair à l’échelle nationale.
Quel sera le prochain match de la Suède lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?
Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui verra la Suède affronter la Tunisie, se tiendra dans l’emblématique stade de Monterrey. Attendu avec ferveur, ce premier rendez-vous des Blågult face à un adversaire africain de renom sera diffusé sur plusieurs chaînes gratuites ainsi que sur des plateformes premium.
Détails
Informations
Adversaire
Tunisie
Date
Dimanche 14 juin 2026
Heure du coup d’envoi
20 h 00 (heure locale) / 3 h 00 (BST, 15 juin)
Stade
Stade de Monterrey (Estadio BBVA)
Ville
Guadalupe, Monterrey, Mexique
Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026
🌍 Pays/Région
📺 Diffuseur
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albanie
🇩🇿 Algérie
🇦🇩 Andorre
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentine
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australie
🇦🇹 Autriche
🇧🇪 Belgique
🇧🇴 Bolivie
Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chili, Entel TV.
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine
🇧🇷 Brésil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarie
🇨🇦 Canada
TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombie
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croatie
🇨🇾 Chypre
🇨🇿 République tchèque
🇩🇰 Danemark
TV2 Danemark | TV2 Play Danemark
🇪🇨 Équateur
DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador, Azteca Deportes, Tigo Sports El Salvador et FOX.
🇪🇪 Estonie
🇫🇯 Fidji
🇫🇮 Finlande
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 France
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Allemagne
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésie
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlande
🇮🇹 Italie
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japon : DAZN Japon
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Maurice
🇲🇽 Mexique
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord
🇳🇵 Népal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Pays-Bas
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas
🇳🇿 Nouvelle-Zélande
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norvège
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Pérou
DIRECTV Sports Pérou, DGO, Disney+ Premium Chili et Paramount+.
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Roumanie
🇸🇲 Saint-Marin
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapour
🇿🇦 Afrique du Sud
SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV
🇪🇸 Espagne
DAZN Espagne | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espagne
🇸🇪 Suède
🇨🇭 Suisse
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquie
🇬🇧 Royaume-Uni
ITV 1 UK, ITVX, STV Écosse et STV Player.
🇺🇸 États-Unis
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Application FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.
🇺🇿 Ouzbékistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela, DGO et Inter
🇻🇳 Vietnam
Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Suède ?
Pour suivre l’intégralité de la campagne suédoise, les supporters peuvent se connecter à SVT et TV4.
Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre la Suède lors de la Coupe du monde de football 2026
Pour soutenir la sélection suédoise, il vous suffira de vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :
- Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark
- Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV)
- Connectez-vous à un serveur dans ce pays
- Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur.
- Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez le match de la Suède en direct !
La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM
Saily, l’eSIM voyage conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante haut débit nécessaire au streaming 4K ou HD sans latence.
- Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play.
- Choisissez votre forfait : indiquez votre pays de séjour (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en qualité optimale, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go.
- Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire.
- Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.