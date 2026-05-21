



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse la rencontre.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Norvège, le match sera diffusé dans le cadre d’un accord de partage entre la chaîne publique NRK et la chaîne commerciale TV 2. Les deux diffuseurs se partageront la retransmission, rendant la rencontre accessible à la télévision en clair ainsi que sur leurs plateformes de streaming respectives, NRK TV et TV 2 Play. En Irak, en revanche, beIN Sports détient les droits de diffusion exclusifs pour la région. La rencontre sera diffusée en direct sur ses chaînes premium beIN SPORTS MAX ainsi que sur ses plateformes de streaming numériques TOD et beIN CONNECT.

Quel est le prochain match de la Norvège pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera l’Irak à la Norvège, se tiendra au célèbre Gillette Stadium. Il s’agit du premier match des Løvene dans le tournoi, et cette rencontre entre deux nations de premier plan sera largement diffusée, aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Irak Date Mardi 16 juin 2026 Heure du coup d’envoi 18 h 00 (heure locale) / 23 h 00 (BST) Stade Gillette Stadium (Boston) Ville Foxborough, Massachusetts, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Norvège ?

Pour ne manquer aucune action de l’épopée norvégienne, les supporters peuvent suivre la couverture en direct sur NRK et TV 2.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre la Norvège lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe nationale de Norvège, vous devrez donc vous « délocaliser virtuellement » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou privilégiée. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026, on trouve ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match des Norvégiens en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou HD, sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez ensuite votre forfait : indiquez le pays où vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) et sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en 4K ou HD, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



