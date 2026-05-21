



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité à débloquer les flux pour suivre le foot en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre de navigation privée pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Norvège, le match sera diffusé dans le cadre d’un accord de partage entre la chaîne publique NRK et la chaîne commerciale TV 2. Les deux diffuseurs se partageront la retransmission, rendant la rencontre accessible à la télévision en clair ainsi que sur leurs plateformes de streaming respectives, NRK TV et TV 2 Play. En Irak, en revanche, beIN Sports détient les droits de diffusion exclusifs pour la région. La rencontre sera diffusée en direct sur ses chaînes premium beIN SPORTS MAX ainsi que sur ses plateformes de streaming numériques TOD et beIN CONNECT.

Quel sera le prochain match de la Norvège dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera l’Irak à la Norvège, se tiendra au célèbre Gillette Stadium. Il s’agit du premier match des Løvene dans la compétition, et cette rencontre entre deux nations de premier plan sera largement diffusée, aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Irak Date Mardi 16 juin 2026 Heure du coup d’envoi 18 h 00 (heure locale) / 23 h 00 (BST) Stade Gillette Stadium (Boston) Ville Foxborough, Massachusetts, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Norvège ?

Pour ne manquer aucune action de l’épopée norvégienne, les supporters peuvent suivre la couverture en direct sur NRK et TV 2.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre la Norvège lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe nationale de Norvège, il suffit de se « délocaliser virtuellement » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou privilégiée. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026, on trouve ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez le match de la Norvège en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM pour voyageurs conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter des matchs en direct en 4K ou en HD, sans latence.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez ensuite votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) et sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en 4K ou HD, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



