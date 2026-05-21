



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour le direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Jordanie, la rencontre sera diffusée sur beIN Sports (beIN SPORTS MAX), chaîne disponible dans toute la région via le satellite premium et la plateforme numérique beIN CONNECT. En Autriche, le diffuseur public ORF (Österreichischer Rundfunk) la proposera en direct sur ORF 1 ainsi que sur sa plateforme de streaming ORF ON.

Quel est le prochain match de la Jordanie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes, qui verra l’Autriche affronter la Jordanie, se tiendra au célèbre Levi’s Stadium. Il s’agit de la toute première participation des « Chevaliers » à une Coupe du monde, et cette rencontre entre deux sélections ambitieuses devrait être diffusée sur de nombreuses chaînes gratuites et payantes.

Détails Informations Adversaire Autriche Date Mardi 16 juin 2026 Heure du coup d’envoi 18 h 00 (heure locale) / 2 h 00 (BST, 17 juin) Stade Levi’s Stadium (stade de la baie de San Francisco) Ville Santa Clara, Californie, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Jordanie ?

Pour ne rien manquer de l’aventure des Jordaniens, les fans peuvent se connecter à la couverture en direct proposée par beIN Sports.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre la Jordanie lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe nationale jordanienne, il suffit de « changer virtuellement de pays » vers une destination proposant une diffusion gratuite ou privilégiée. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match de la Jordanie !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en 4K ou HD, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



