Où regarder la France lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Prochain match, horaire, chaînes TV et streams en direct





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En France, la rencontre sera diffusée sur M6et beIN Sports. La couverture en clair est assurée par M6, qui proposera également le match en direct sur sa plateforme 6play, tandis que beIN Sports offrira une retransmission intégrale sur ses chaînes payantes et via l’application beIN CONNECT. Au Sénégal, la chaîne publique RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise) détient les droits officiels et diffusera la rencontre en clair sur ses réseaux hertziens et satellitaires.

Quel sera le prochain match de la France lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera la France au Sénégal, se tiendra au célèbre MetLife Stadium. Il s’agit du premier match des Bleus dans le tournoi et d’une rencontre entre deux grandes nations du football, ce qui devrait entraîner une large diffusion, aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Sénégal Date Mardi 16 juin 2026 Heure du coup d’envoi 15 h 00 (heure locale) / 20 h 00 (BST) Stade MetLife Stadium (New York–New Jersey Stadium) Ville East Rutherford, New Jersey, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en France ?

Pour suivre l’intégralité de la campagne des Bleus, avec Kylian Mbappé et Michael Olise, les supporters peuvent se connecter à beIN Sports et à M6.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre la France lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour suivre les Bleus, il vous suffira de vous « téléporter » virtuellement dans un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN à haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur localisé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match des Bleus en direct !

Pour les voyageurs, le streaming passe aussi par Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou HD sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un forfait de données. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, un forfait de 10 Go ou 20 Go est vivement conseillé. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



