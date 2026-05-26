Où regarder la Croatie lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Chaînes de télévision et diffusions en direct en ligne





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays de diffusion d'origine, vous pouvez contourner les restrictions géographiques à l'aide d'un réseau privé virtuel (VPN), tel qu'ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre de navigation privée pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Contourner les restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Croatie, la chaîne publique HRT (Hrvatska radiotelevizija) détient les droits de diffusion officiels et exclusifs du tournoi. La rencontre sera donc diffusée en direct et en clair sur l’ensemble du territoire, via HRT 1 ou HRT 2, et les téléspectateurs pourront également la suivre en streaming intégral sur la plateforme HRTi. En Angleterre, la rencontre sera proposée en direct et en clair sur ITV (et sur STV en Écosse). Les supporters pourront suivre la diffusion linéaire sur ITV1, tandis qu’une couverture numérique complète, en direct et à la demande, sera assurée sur l’ensemble du territoire via l’application et le site web ITVX.

Quel est le prochain match de la Croatie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera l’Angleterre à la Croatie, se tiendra au célèbre AT&T Stadium de Dallas. Ce choc très attendu entre les Vatreni et l’une des grandes puissances européennes sera largement diffusé, aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Angleterre Date Mercredi 17 juin 2026 Heure du coup d’envoi 15 h 00 (heure locale) / 21 h 00 (BST) Stade Dallas Stadium (AT&T Stadium) Ville Arlington, Texas, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Croatie ?

Pour suivre l’intégralité de la campagne croate, les supporters peuvent se connecter à HRT.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre la Croatie à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe nationale croate, il suffit de se « délocaliser virtuellement » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match des Vatreni en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM

Saily, l’eSIM voyage conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante nécessaire pour un streaming 4K ou HD sans latence.