Où regarder la Côte d’Ivoire lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd’hui ? Prochain match, horaire, chaînes TV et streams en direct





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Côte d’Ivoire, les chaînes nationales RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne) et NCI (La Nouvelle Chaîne Ivoirienne) assurent la couverture en clair. Le match sera diffusé en direct sur leurs canaux hertziens ainsi que sur leurs plateformes de streaming respectives, RTI Play et NCI ID. En Équateur, la rencontre sera retransmise sur Teleamazonas et DirecTV (via DSports). Teleamazonas assure la diffusion en clair de tous les matchs de l’équipe nationale, tandis que DirecTVpropose une couverture intégrale sur ses chaînes dédiées et via l’application de streaming DGO.

Quel sera le prochain match de la Côte d’Ivoire dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera la Côte d’Ivoire à l’Équateur, se tiendra au célèbre Lincoln Financial Field. Il s’agit du premier match des Éléphants dans cette compétition, et il mettra aux prises deux nations particulièrement compétitives ; il sera donc diffusé sur de nombreuses chaînes gratuites et payantes.

Détails Informations Adversaire Équateur Date Dimanche 14 juin 2026 Heure du coup d’envoi 19 h 00 (heure locale) / 00 h 00 (BST, 15 juin) Stade Lincoln Financial Field (stade de Philadelphie) Ville Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Côte d’Ivoire ?

Pour suivre la campagne des Éléphants, avec Amad Diallo et Simon Adingra, les supporters peuvent se connecter à La Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI).

Meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder la Côte d’Ivoire à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir les Éléphants, vous devrez virtuellement vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match des Éléphants !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez ensuite votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) et sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en streaming HD de 90 minutes sans interruption, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD sur une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



