Où regarder la Colombie lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Chaînes de télévision et diffusions en direct en ligne





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse la rencontre.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privé » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de certaines plateformes de streaming.

En Colombie, la rencontre sera diffusée sur Caracol Televisión et RCN Televisión. La rencontre sera diffusée en direct sur Caracol TV et Canal RCN, et sera également disponible en streaming sur leurs plateformes respectives, Caracol Play et Deportes RCN. En Ouzbékistan, la rencontre sera quant à elle diffusée en direct sur Zo'r TV, chaîne largement accessible dans tout le pays via les réseaux numériques terrestres standard, le câble et les fournisseurs de streaming locaux.

Quel est le prochain match de la Colombie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera l’Ouzbékistan à la Colombie, se tiendra dans l’emblématique Estadio Azteca de Mexico. Il s’agit du premier match des Cafeteros dans le tournoi, et comme il met aux prises deux sélections ambitieuses, il sera diffusé aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes payantes.

Détails Informations Adversaire Ouzbékistan Date Mercredi 17 juin 2026 Heure du coup d’envoi 20 h 00 (heure locale) / 2 h 00 (BST, 18 juin) Stade Estadio Azteca (Stade Aztèque) Ville Mexique

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Colombie ?

Pour suivre la campagne des Cafeteros, emmenés par James Rodríguez et Luis Díaz, les supporters peuvent se connecter aux diffusions de Bell Media et TSN.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre la Colombie à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe nationale colombienne, vous devrez en quelque sorte vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN à haut débit : parmi les meilleures options pour 2026, on trouve ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez le match de la Colombie en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en 4K ou HD, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, sur une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



