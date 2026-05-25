Où regarder la Belgique lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Chaînes de télévision et diffusions en direct en ligne





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Belgique, les droits de diffusion sont partagés entre les principaux diffuseurs publics afin d’assurer une couverture gratuite pour les deux communautés linguistiques. Les supporters néerlandophones de Flandre peuvent suivre la rencontre en direct sur les chaînes de la VRT ou en streaming via la plateforme VRT MAX, tandis que les téléspectateurs francophones de Wallonie doivent se tourner vers les chaînes dela RTBF et l’application RTBF Auvio. En Égypte, la rencontre sera diffusée en exclusivité par beIN SPORTS, détenteur officiel des droits dans la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). La chaîne la proposera en direct sur ses canaux beIN SPORTS MAX, ainsi qu’en streaming via l’application beIN CONNECT et la plateforme TOD.

Quel sera le prochain match de la Belgique dans la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture du groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui verra la Belgique affronter l’Égypte, se tiendra au célèbre Seattle Stadium. Cette rencontre très attendue des Diables Rouges face à une sélection africaine de renom sera diffusée sur de nombreuses chaînes gratuites ainsi que sur des plateformes payantes.

Détails Informations Adversaire Égypte Date Lundi 15 juin 2026 Heure du coup d’envoi 12 h 00 (heure locale) / 20 h 00 (BST) Stade Stade Seattle Stadium (Lumen Field) Ville Seattle, Washington, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Belgique ?

Pour suivre l’intégralité de la campagne des Diables Rouges, les supporters peuvent se connecter aux chaînes VRT et RTBF.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder la Belgique à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir les Diables Rouges, vous devrez vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur local Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez le match des Diables Rouges en direct !

La solution des voyageurs : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM pour voyageurs conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter des matchs en streaming 4K ou HD sans latence.