Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.
Comment faire ?
1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.
2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.
3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.
Points clés :
1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive.
2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.
3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.
En Uruguay, les supporters peuvent suivre la rencontre en direct et en clair sur la chaîne publique nationale Canal 5 ou en streaming via la plateforme numérique Antel TV. Une couverture intégrale de tous les matchs du tournoi est également proposée sur l’ensemble du territoire par DirecTV Sports (DSports) et son application de streaming DGO. En Arabie saoudite, la rencontre sera retransmise par beIN SPORTS, détenteur exclusif des droits du tournoi dans la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Le match sera diffusé en direct sur les chaînes beIN SPORTS MAX et disponible en streaming via l’application beIN CONNECT.
Quel sera le prochain match de l'Uruguay dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?
Le match d’ouverture de la phase de groupes, qui verra l’Uruguay affronter l’Arabie saoudite,se tiendra au mythique Miami Stadium. Ce premier rendez-vous très attendu de La Celeste contre un adversaire continental de poids sera diffusé aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes payantes.
Détails
Informations
Adversaire
Arabie saoudite
Date
Lundi 15 juin 2026
Heure du coup d’envoi
18 h 00 (heure locale) / 23 h 00 (BST)
Stade
Hard Rock Stadium
Ville
Miami Gardens, Floride, États-Unis
Diffuseurs officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026
Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Uruguay ?
Pour suivre l’intégralité de la campagne uruguayenne, les supporters peuvent se connecter à DirecTV Sports.
Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder l’Uruguay à la Coupe du monde de football 2026
Pour soutenir la sélection uruguayenne, il faudra donc vous « délocaliser virtuellement » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou privilégiée. Voici la marche à suivre :
- Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026, on trouve ExpressVPN, NordVPN et Surfshark
- Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV)
- Connectez-vous à un serveur local
- Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur.
- Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match de l’Uruguay en direct !
La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM
Saily, l’eSIM voyage conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante haut débit nécessaire à un streaming 4K ou HD sans latence.
- Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play.
- Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un forfait de données. Pour un streaming intensif de matchs de 90 minutes, un forfait de 10 Go ou 20 Go est recommandé.
- Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire.
- Activez et streamez : une fois arrivé ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter du match grâce à une connexion mobile dédiée et haut débit.