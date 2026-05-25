



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Uruguay, les supporters peuvent suivre la rencontre en direct et en clair sur la chaîne publique nationale Canal 5 ou en streaming via la plateforme numérique Antel TV. Une couverture intégrale de tous les matchs du tournoi est également proposée sur l’ensemble du territoire par DirecTV Sports (DSports) et son application de streaming DGO. En Arabie saoudite, la rencontre sera retransmise par beIN SPORTS, détenteur exclusif des droits du tournoi dans la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Le match sera diffusé en direct sur les chaînes beIN SPORTS MAX et disponible en streaming via l’application beIN CONNECT.

Quel sera le prochain match de l'Uruguay dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes, qui verra l’Uruguay affronter l’Arabie saoudite,se tiendra au mythique Miami Stadium. Ce premier rendez-vous très attendu de La Celeste contre un adversaire continental de poids sera diffusé aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes payantes.

Détails Informations Adversaire Arabie saoudite Date Lundi 15 juin 2026 Heure du coup d’envoi 18 h 00 (heure locale) / 23 h 00 (BST) Stade Hard Rock Stadium Ville Miami Gardens, Floride, États-Unis

Diffuseurs officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Uruguay ?

Pour suivre l’intégralité de la campagne uruguayenne, les supporters peuvent se connecter à DirecTV Sports.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder l’Uruguay à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir la sélection uruguayenne, il faudra donc vous « délocaliser virtuellement » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou privilégiée. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026, on trouve ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur local Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match de l’Uruguay en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM

Saily, l’eSIM voyage conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante haut débit nécessaire à un streaming 4K ou HD sans latence.