



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse la rencontre.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité à débloquer les flux pour suivre le foot en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre de navigation privée pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques peut enfreindre les conditions d’utilisation de certaines plateformes de streaming.

En Uruguay, les supporters peuvent suivre la rencontre en direct et en clair sur la chaîne publique nationale Canal 5 ou via la plateforme numérique Antel TV. Une couverture intégrale de tous les matchs du tournoi est également proposée partout dans le pays par DirecTV Sports (DSports) et son application de streaming DGO. En Arabie saoudite, la rencontre sera diffusée sur beIN SPORTS. Détenteur exclusif des droits du tournoi pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), le groupe qatari assurera une couverture en direct sur ses chaînes beIN SPORTS MAX et proposera également une diffusion via son application beIN CONNECT.

Quel est le prochain match de l'Uruguay pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes, qui verra l’Uruguay affronter l’Arabie saoudite, se tiendra au mythique Miami Stadium. Ce rendez-vous très attendu entre La Celeste et un adversaire continental de premier plan devrait être diffusé aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes payantes.

Détails Informations Adversaire Arabie saoudite Date Lundi 15 juin 2026 Heure du coup d’envoi 18 h 00 (heure locale) / 23 h 00 (BST) Stade Hard Rock Stadium Ville Miami Gardens, Floride, États-Unis

Diffuseurs officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026

🇧🇷 Brésil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarie

BNT

🇨🇦 Canada

TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombie

Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia et Paramount+.

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croatie

HRTi

🇨🇾 Chypre

Sigma TV

🇨🇿 République tchèque

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Danemark

TV2 Danemark | TV2 Play Danemark

🇪🇨 Équateur

DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonie

Go3 Extra Sports Estonie

🇫🇯 Fidji : FBC Sports

FBC Sports

🇫🇮 Finlande

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 France

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Allemagne

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésie

TVRI, Vidio et TVRI Sport.

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlande : RTÉ

RTÉ

🇮🇹 Italie

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japon : DAZN Japon

DAZN Japon

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Maurice

Application New World Sport

🇲🇽 Mexique

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Népal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Pays-Bas

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes (streaming en direct), Tigo Sports Nicaragua et FOX.

🇳🇴 Norvège

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Pérou

DIRECTV Sports Pérou, DGO, Disney+ Premium Chili et Paramount+.

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Roumanie

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 Saint-Marin

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

Singapour

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrique du Sud

SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV

🇪🇸 Espagne

DAZN Espagne, TVE La 1, RTVE Play et fuboTV España

🇸🇪 Suède

TV4 Suède | TV4 Play

🇨🇭 Suisse

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquie

Turquie

🇬🇧 Royaume-Uni

ITV 1 UK | ITVX | STV Écosse | STV Player

🇺🇸 États-Unis

FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, application FOX Sports, Tubi, FOX One et Futbol de Primera Radio.

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.

🇺🇿 Ouzbékistan

Zo’r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela, DGO et Inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Uruguay ?

Pour suivre l’intégralité de la campagne uruguayenne, les supporters peuvent se connecter à DirecTV Sports.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder l’Uruguay à la Coupe du monde de la FIFA 2026

Pour soutenir la sélection uruguayenne, il suffit de vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Suivez ces étapes :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match de l’Uruguay en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM

Saily, l’eSIM de voyage conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante haut débit nécessaire au streaming 4K ou HD sans latence.