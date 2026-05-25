Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.
Comment faire ?
1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.
2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse la rencontre.
3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.
Points clés :
1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité à débloquer les flux pour suivre le foot en direct.
2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre de navigation privée pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.
3. Le contournement des restrictions géographiques peut enfreindre les conditions d’utilisation de certaines plateformes de streaming.
En Uruguay, les supporters peuvent suivre la rencontre en direct et en clair sur la chaîne publique nationale Canal 5 ou via la plateforme numérique Antel TV. Une couverture intégrale de tous les matchs du tournoi est également proposée partout dans le pays par DirecTV Sports (DSports) et son application de streaming DGO. En Arabie saoudite, la rencontre sera diffusée sur beIN SPORTS. Détenteur exclusif des droits du tournoi pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), le groupe qatari assurera une couverture en direct sur ses chaînes beIN SPORTS MAX et proposera également une diffusion via son application beIN CONNECT.
Quel est le prochain match de l'Uruguay pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?
Le match d’ouverture de la phase de groupes, qui verra l’Uruguay affronter l’Arabie saoudite, se tiendra au mythique Miami Stadium. Ce rendez-vous très attendu entre La Celeste et un adversaire continental de premier plan devrait être diffusé aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes payantes.
Détails
Informations
Adversaire
Arabie saoudite
Date
Lundi 15 juin 2026
Heure du coup d’envoi
18 h 00 (heure locale) / 23 h 00 (BST)
Stade
Hard Rock Stadium
Ville
Miami Gardens, Floride, États-Unis
Diffuseurs officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026
🌍 Pays/Région
📺 Diffuseur
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albanie
🇩🇿 Algérie
🇦🇩 Andorre
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentine
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australie
🇦🇹 Autriche
🇧🇪 Belgique
🇧🇴 Bolivie
Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chili, Entel TV
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine
🇧🇷 Brésil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarie
🇨🇦 Canada
TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombie
Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia et Paramount+.
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croatie
🇨🇾 Chypre
🇨🇿 République tchèque
🇩🇰 Danemark
TV2 Danemark | TV2 Play Danemark
🇪🇨 Équateur
DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonie
🇫🇯 Fidji : FBC Sports
🇫🇮 Finlande
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 France
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Allemagne
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésie
TVRI, Vidio et TVRI Sport.
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlande : RTÉ
🇮🇹 Italie
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japon : DAZN Japon
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Maurice
🇲🇽 Mexique
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord
🇳🇵 Népal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Pays-Bas
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas
🇳🇿 Nouvelle-Zélande
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes (streaming en direct), Tigo Sports Nicaragua et FOX.
🇳🇴 Norvège
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Pérou
DIRECTV Sports Pérou, DGO, Disney+ Premium Chili et Paramount+.
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Roumanie
🇸🇲 Saint-Marin
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
Singapour
🇿🇦 Afrique du Sud
SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV
🇪🇸 Espagne
DAZN Espagne, TVE La 1, RTVE Play et fuboTV España
🇸🇪 Suède
🇨🇭 Suisse
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquie
🇬🇧 Royaume-Uni
ITV 1 UK | ITVX | STV Écosse | STV Player
🇺🇸 États-Unis
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, application FOX Sports, Tubi, FOX One et Futbol de Primera Radio.
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.
🇺🇿 Ouzbékistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela, DGO et Inter
🇻🇳 Vietnam
Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Uruguay ?
Pour suivre l’intégralité de la campagne uruguayenne, les supporters peuvent se connecter à DirecTV Sports.
Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder l’Uruguay à la Coupe du monde de la FIFA 2026
Pour soutenir la sélection uruguayenne, il suffit de vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Suivez ces étapes :
- Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark
- Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV)
- Connectez-vous à un serveur dans ce pays
- Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur.
- Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match de l’Uruguay en direct !
La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM
Saily, l’eSIM de voyage conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante haut débit nécessaire au streaming 4K ou HD sans latence.
- Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play.
- Choisissez votre forfait : indiquez votre pays de séjour (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs de 90 minutes en streaming HD, optez pour un forfait 10 ou 20 Go.
- Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni trombone n’est nécessaire.
- Activez votre forfait à l’arrivée et lancez votre application de streaming pour profiter de chaque match en direct, sans buffer, sur une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.