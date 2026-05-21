



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre de navigation privée pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Iran, la rencontre sera diffusée en clair sur IRIB TV3 via la télévision hertzienne nationale, tandis qu’une couverture régionale premium est proposée sur beIN Sports (beIN SPORTS MAX). En Nouvelle-Zélande, TVNZ assure la diffusion publique. Le match sera donc retransmis en direct sur TVNZ 1 et sur la plateforme de streaming TVNZ+.

Quel sera le prochain match de l'Iran dans la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera l’Iran à la Nouvelle-Zélande, se tiendra au célèbre SoFi Stadium. Il s’agit du premier match de la Team Melli dans le tournoi, et comme il met aux prises deux nations de premier plan, il sera largement diffusé aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Nouvelle-Zélande Date Lundi 15 juin 2026 Heure du coup d’envoi 18 h 00 (heure locale) / 2 h 00 (BST, 16 juin) Stade SoFi Stadium (Los Angeles) Ville Inglewood, Californie, États-Unis

Diffuseurs officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Iran ?

Pour ne manquer aucune action de la sélection iranienne, les fans peuvent se tourner vers la chaîne nationale IRIB TV3, tandis qu’une couverture régionale exhaustive est assurée par beIN Sports.

Pour soutenir l’équipe d’Iran, vous pouvez aussi utiliser un VPN fiable afin d’accéder à ces diffusions depuis l’étranger.

Pour soutenir l’équipe nationale iranienne, il suffit de se « délocaliser virtuellement » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou privilégiée. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleurs pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match de l’Iran en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou HD sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un forfait de données. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, un forfait de 10 Go ou 20 Go est vivement conseillé. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez et suivez lesmatchs en streaming : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter de chaque action grâce à une connexion mobile dédiée et haut débit.



