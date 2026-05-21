



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour le direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Iran, la rencontre sera diffusée en clair sur IRIB TV3, chaîne de la télévision nationale standard, tandis qu’une couverture régionale premium complète sera proposée sur beIN Sports (beIN SPORTS MAX). En Nouvelle-Zélande, TVNZ, diffuseur public officiel, retransmettra le match en direct sur TVNZ 1 et sur sa plateforme de streaming numérique TVNZ+.

Quel sera le prochain match de l'Iran dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de l’Iran lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui l’opposera à la Nouvelle-Zélande, se déroulera dans l’emblématique SoFi Stadium. Il s’agit du premier match de la Team Melli dans le tournoi et, comme il met aux prises deux nations de premier plan, il sera largement diffusé aussi bien sur les chaînes en clair que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Nouvelle-Zélande Date Lundi 15 juin 2026 Heure du coup d’envoi 18 h 00 (heure locale) / 2 h 00 (BST, 16 juin) Stade SoFi Stadium (Stade Los Angeles) Ville Inglewood, Californie, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Iran ?

Pour ne rien manquer de la quête de gloire de la sélection iranienne, les supporters peuvent se brancher sur IRIB TV3 pour la retransmission en direct, ou opter pour une couverture régionale complète et de qualité sur beIN Sports.

Pour contourner les restrictions géographiques et soutenir les Perses, un VPN fiable vous permettra de vous « virtualiser » dans un pays diffusant gratuitement ou en version premium les rencontres.

Pour soutenir l’équipe nationale iranienne, il vous suffira de vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026, on trouve ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match de l’Iran en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou HD, sans latence.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez votre pays de destination (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) puis sélectionnez un volume de données. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez puis streamez : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter du match sur une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



