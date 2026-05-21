



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays de diffusion d'origine, vous pouvez contourner les restrictions géographiques à l'aide d'un réseau privé virtuel (VPN), tel qu'ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse la rencontre.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Espagne, la rencontre sera diffusée sur RTVE (La 1), chaîne accessible avec une antenne numérique standard. Au Cap-Vert, le match sera proposé en direct sur les chaînes SuperSport (via le réseau DStv) et sur New World TV.

Quel est le prochain match de l'Espagne lors de la Coupe du monde de football 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera l’Espagne au Cap-Vert, se tiendra au Mercedes-Benz Stadium. Il s’agit du premier match de La Roja dans le tournoi, et cette affiche entre deux nations de premier plan sera largement diffusée, aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Cap-Vert Date Lundi 15 juin 2026 Heure du coup d’envoi 12 h 00 (heure locale) / 17 h 00 (BST) Stade Mercedes-Benz Stadium (stade d’Atlanta) Ville Atlanta, Géorgie, États-Unis

Diffuseurs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 à l’échelle mondiale

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Espagne ?

Pour ne rien manquer de la quête de gloire de la Roja, les fans peuvent suivre la couverture en direct sur RTVE, Mediapro et DAZN.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre l’Espagne lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir la sélection espagnole, il vous suffira de vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Suivez ces étapes :

Optez pour un VPN à haut débit : ExpressVPN, NordVPN et Surfshark figurent parmi les meilleures options pour 2026. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur localisé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match des Espagnols en direct !

La solution des voyageurs : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez ensuite votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) et sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en 4K ou HD, optez pour un forfait 10 ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez et suivez la rencontre en direct : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter du match grâce à une connexion mobile dédiée et haut débit.



