



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre de navigation privée pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

Aux États-Unis, la rencontre sera diffusée sur Fox Sports(FOX ou FS1) et sur Telemundo (ou Universo), chaînes disponibles via une antenne numérique standard. Au Paraguay, les téléspectateurs pourront la suivre en direct sur les chaînes hertziennes gratuites Trece et GEN TV, ainsi que sur la chaîne premium Tigo Sports.

Quel est le prochain match des États-Unis pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

L’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui verra les États-Unis affronter le Paraguay, se tiendra au mythique SoFi Stadium. Étant donné qu’il s’agit de l’entrée en lice des Stars and Stripes et que deux sélections de premier plan sont en lice, la rencontre sera diffusée aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes payantes.

Détails Informations Adversaire Paraguay Date Vendredi 12 juin 2026 Heure du coup d’envoi 18 h 00 (heure locale) / 2 h 00 (BST, 13 juin) Stade SoFi Stadium (Los Angeles) Ville Inglewood, Californie, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football aux États-Unis ?

Pour ne rien manquer de la quête de gloire de la sélection américaine, les fans peuvent suivre la couverture en direct en anglais sur Fox Sports et en espagnol sur Telemundo.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder l’équipe nationale américaine lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour suivre l’équipe nationale des États-Unis, vous devez en quelque sorte vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de qualité supérieure. Voici comment procéder :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match de l’équipe nationale américaine !

La solution des voyageurs : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou HD sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un forfait de données. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, un forfait de 10 Go ou 20 Go est vivement conseillé. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez puis streamez : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter du match sur une connexion mobile dédiée et haut débit.



