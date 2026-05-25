Où regarder l'Équateur lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Prochain match, horaire, chaînes TV et streams en direct





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse la rencontre.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privé » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Équateur, la rencontre sera retransmise sur Teleamazonas et DirecTV (via DSports). Teleamazonas assure la diffusion en clair de tous les matchs de l’équipe nationale, tandis que DirecTV propose une couverture intégrale sur ses chaînes dédiées au tournoi et via l’application de streaming DGO. En Côte d’Ivoire, les chaînes nationales RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne) et NCI (La Nouvelle Chaîne Ivoirienne) assurent une couverture télévisée en clair. Le match sera diffusé en direct sur leurs canaux hertziens ainsi que sur leurs plateformes de streaming respectives, RTI Play et NCI ID.

Quel sera le prochain match de l'Équateur lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes, qui verra l’Équateur affronter la Côte d’Ivoire au Lincoln Financial Field, sera largement diffusé tant sur les chaînes gratuites que sur les plateformes payantes, en raison de l’attrait de cette rencontre entre deux sélections de haut niveau.

Détails Informations Adversaire Côte d’Ivoire Date Dimanche 14 juin 2026 Heure du coup d’envoi 19 h 00 (heure locale) / 00 h 00 (BST, 15 juin) Stade Lincoln Financial Field (stade de Philadelphie) Ville Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Équateur ?

Pour suivre la campagne de l’Équateur et ne rien manquer des performances de Moisés Caicedo, les supporters peuvent se connecter à Teleamazonas.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre l’Équateur à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir la sélection équatorienne, vous devrez vous « téléporter » virtuellement vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match de l’Équateur !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou HD sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en 4K ou HD, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



