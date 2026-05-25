Où regarder l'Équateur lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Chaînes de télévision et diffusions en direct en ligne





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Abonnez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre de navigation privée pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Équateur, la rencontre sera retransmise par Teleamazonas et DirecTV (via DSports). Teleamazonas assure la diffusion en clair de tous les matchs de l’équipe nationale, tandis que DirecTV propose une couverture intégrale sur ses chaînes dédiées au tournoi et via l’application de streaming DGO. En Côte d’Ivoire, les chaînes nationales RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne) et NCI (La Nouvelle Chaîne Ivoirienne) assurent une couverture en clair. Le match sera diffusé en direct sur leurs canaux hertziens ainsi que sur leurs plateformes de streaming respectives, RTI Play et NCI ID.

Quel est le prochain match de l'Équateur lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes, qui verra l’Équateur affronter la Côte d’Ivoire, se tiendra au Lincoln Financial Field. Il s’agit du premier match de La Tri dans le tournoi, et cette rencontre entre deux nations compétitives sera largement diffusée, aussi bien sur les chaînes en clair que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Côte d’Ivoire Date Dimanche 14 juin 2026 Heure du coup d’envoi 19 h 00 (heure locale) / 00 h 00 (BST, 15 juin) Stade Lincoln Financial Field (stade de Philadelphie) Ville Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Équateur ?

Pour suivre la campagne de la sélection équatorienne, avec Moisés Caicedo et tous ses talents, les supporters peuvent se connecter à Teleamazonas.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre l’Équateur à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir la sélection équatorienne, vous devrez en quelque sorte vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Suivez ces étapes :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match de l’Équateur !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou HD sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez ensuite votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) et sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en streaming HD de 90 minutes sans interruption, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



