Où regarder l'Égypte lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Prochain match, horaire, chaînes TV et streams en direct





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays de diffusion d'origine, vous pouvez contourner les restrictions géographiques à l'aide d'un réseau privé virtuel (VPN), tel qu'ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privé » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Égypte, la rencontre sera diffusée par beIN SPORTS, détenteur exclusif des droits dans la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Le match sera proposé en direct sur les chaînes beIN SPORTS MAX et en streaming via l’application beIN CONNECT. En Belgique, les droits sont partagés entre les diffuseurs publics VRT et RTBF. La rencontre sera diffusée en direct et en clair sur VRT 1 pour le public néerlandophone et sur La Une (RTBF) pour le public francophone, avec des streams disponibles sur VRT MAX et Auvio.

Quel sera le prochain match de l'Égypte lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes, qui verra l’Égypte affronter laBelgique, se tiendra au Lumen Field. Ce premier rendez-vous des Pharaons, qui met aux prises deux sélections de haut niveau, sera diffusé sur plusieurs chaînes gratuites ainsi que sur des plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Belgique Date Lundi 15 juin 2026 Heure du coup d’envoi 12 h 00 (heure locale) / 20 h 00 (BST) Stade Lumen Field (Stade de Seattle) Ville Seattle, Washington, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Égypte ?

Pour suivre la campagne des Pharaons emmenés par leur star King Mo Salah, les supporters peuvent se connecter à beIN Sports.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder l’Égypte à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir les Pharaons, une solution simple consiste à se « téléporter » virtuellement vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match des Pharaons en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un forfait de données. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, un forfait de 10 Go ou 20 Go est vivement conseillé. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez puis streamez : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter du match sur une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



