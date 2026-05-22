Où regarder l'Égypte à la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Chaînes de télévision et diffusions en direct en ligne





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privé » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Égypte, la rencontre sera diffusée sur beIN SPORTS. Détenteur exclusif des droits dans la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), le groupe qatari la proposera en direct sur ses chaînes beIN SPORTS MAX et en streaming via l’application beIN CONNECT. En Belgique, les droits sont partagés entre les diffuseurs publics VRT et RTBF. La rencontre sera diffusée en direct et en clair sur VRT 1 pour le public néerlandophone et sur La Une (RTBF) pour le public francophone, avec des streams disponibles sur VRT MAX et Auvio.

Quel sera le prochain match de l'Égypte lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes, qui verra l’Égypte affronter laBelgique, se tiendra au célèbre Lumen Field. Ce premier rendez-vous des Pharaons, opposant deux sélections de haut niveau, sera largement diffusé aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Belgique Date Lundi 15 juin 2026 Heure du coup d’envoi 12 h 00 (heure locale) / 20 h 00 (BST) Stade Lumen Field (Stade de Seattle) Ville Seattle, Washington, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Égypte ?

Pour suivre la campagne des Pharaons emmenés par King Mo Salah, les supporters peuvent se connecter à beIN Sports.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder l’Égypte à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir les Pharaons, une solution simple consiste à se « téléporter » virtuellement vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Suivez ces étapes :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match des Pharaons en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD, sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en 4K ou HD, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



